NTA News: देश में नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को और पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एनटीए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है. अब तक परीक्षा के आयोजन के लिए प्राइवेट कंपनियों और उनके वेन्यू पर निर्भर रहने वाला एनटीए, अब अपना खुद का एक स्थाई नेटवर्क तैयार करने जा रहा है. इस नई योजना के तहत देश के हर जिले में कम से कम दो स्थाई परीक्षा केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

क्या है एनटीए की नई योजना?

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले दो केंद्रों में से एक मुख्य परीक्षा केंद्र होगा, जबकि दूसरा बैकअप केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा. परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या, व्यवस्था या गड़बड़ी की स्थिति में इस बैकअप केंद्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि छात्रों का नुकसान न हो. इस दिशा में गति लाते हुए एनटीए ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से देश भर के उन उच्च शिक्षण और तकनीकी संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा लिया है, जो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है. इसके बाद एजेंसी ने ऐसे संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं, जो एक ही पाली में कम से कम 250 अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने की क्षमता रखते हो. रिपाेर्ट्स अनुसार जिन जिलों में मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधा वाले संस्थान उपलब्ध नहीं होंगे, वहां एनटीए खुद जरूरी तकनीकी ढांचा और हार्डवेयर विकसित करने के ऑप्शन पर विचार करेगा. इस प्रक्रिया में सरकारी संस्थानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं एनटीए ने इस सिलसिले में 31 अगस्त को एआईसीटीई को पत्र लिखकर देशभर के सरकारी तकनीकी संस्थानों का विवरण 15 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा था, जिसके आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

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डॉ राधाकृष्णन समिति की सिफारिश का परिणाम

एनटीए की ओर से खुद के स्थाई परीक्षा केंद्र विकसित करने का यह पूरा फैसला परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए गठित डॉ. राधा कृष्ण समिति की सिफारिश से जुड़ा हुआ है. उच्च स्तरीय पैनल ने परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए 100 से ज्यादा सुधार प्रस्ताव दिए हैं. इसमें प्रमुख सुझाव यह था की एजेंसी के पास ऐसे सुरक्षित और स्थाई केंद्र होने चाहिए, जहां कंप्यूटर सिस्टम, कार्य प्रणाली और सॉफ्टवेयर पर सीधे तौर पर एनटीए का नियंत्रण हो. वहीं अब तक एनटीए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर रहा है. यह प्राइवेट कंपनी ही परीक्षा वेन्यू से लेकर हार्डवेयर और दूसरे तकनीकी व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम करती थी. नए स्थाई नेटवर्क के बन जाने से परीक्षा संचालन पर एजेंसी का सीधा प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा.

छोटे शहरों और ग्रामीण छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

इस पहल का सबसे बड़ा फायदा देश की दूर-दराज के इलाकों, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों से ताल्लुक रखने वाले लाखों उम्मीदवारों को मिलने की उम्मीद है अब तक सीबीटी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं केवल महानगरों या राज्य की राजधानी तक ही सीमित थी. इस वजह से छोटे जिलों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अक्सर दूसरे शहरों या पड़ोसी जिलों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी. वहीं हर जिले में स्थाई और बैकअप केंद्र बन जाने के बाद छात्रों को अपने गृह जिले में परीक्षा देने की सुविधा मिल सकेगी. ऐसे में न केवल उनका यात्रा का खर्च और समय बचेगा, बल्कि परीक्षा के दिन होने वाली भागदौड़ और मानसिक तनाव से भी छात्रों को राहत मिलेगी.

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