आज AI का इस्तेमाल मीडिया, मार्केटिंग, एजुकेशन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ इस इंडस्ट्री में नौकरी के नए मौके भी बन रहे हैं. माना जाता है कि AI में काम करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है, लेकिन हर पद के लिए ऐसा नहीं है. कंपनियों को ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है, जिन्हें लैंग्वेज, कंटेंट, रिसर्च, डेटा और कस्टमर की जरूरतों की समझ हो.

पहले तय करें, AI में किस तरह का काम करना है

AI इंडस्ट्री में टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल, दोनों तरह के काम होते हैं. कोडिंग में रुचि नहीं है, तो AI कंटेंट राइटिंग, डेटा एनोटेशन, AI ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च और प्रोडक्ट सपोर्ट जैसी भूमिकाएं देख सकते हैं. इन कामों में लैंग्वेज की समझ, सही जानकारी पहचानने, लिखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता काम आती है. AI ट्रेनर मॉडल के जवाबों को जांचकर उन्हें बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देता है. AI कंटेंट से जुड़े काम में टूल की मदद से मैटेरियल तैयार करने के साथ उसकी फैक्ट-चेक और एडिटिंग भी जरूरी है. वहीं, AI मॉडल या सॉफ्टवेयर बनाने वाली नौकरियों के लिए पायथन, मैथ्स, डेटा और मशीन लर्निंग की अच्छी समझ चाहिए.

स्किल सीखें और अपने काम का पोर्टफोलियो बनाएं

सबसे पहले अपनी रुचि के हिसाब से एक क्षेत्र चुनें और उससे जुड़ी बेसिक स्किल सीखें. नॉन-टेक फील्ड के लिए लैंग्वेज, रिसर्च, कम्युनिकेशन और AI टूल्स का सही इस्तेमाल सीखें. टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पायथन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई करें. ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट से नौकरी मिलना तय नहीं होता. छोटे प्रोजेक्ट बनाकर उनका पोर्टफोलियो तैयार करें. जैसे किसी विषय पर रिसर्च रिपोर्ट बनाना, कंटेंट की फैक्ट-चेक करना या किसी काम को आसान बनाने वाला छोटा ऑटोमेशन तैयार करना.

यह भी पढ़ें : Rajasthan CET 2026: राजस्थान CET 2026 का पूरा शेड्यूल जारी, जानें दिसंबर में किस दिन होगी परीक्षा?

इंटर्नशिप और सही नौकरी के लिए ऐसे करें तैयारी

शुरुआत में इंटर्नशिप, फ्रीलांस प्रोजेक्ट और एंट्री-लेवल नौकरियों के लिए अप्लाई करें. LinkedIn और कंपनियों की करियर वेबसाइट पर AI ट्रेनर, डेटा एनोटेटर, AI कंटेंट स्पेशलिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट और जूनियर एनालिस्ट जैसे पद सर्च करें. हर नौकरी की योग्यता ध्यान से पढ़ें. कुछ कंपनियां नॉन-इंजीनियरिंग कैंडिडेट को मौका देती हैं, जबकि कुछ पदों के लिए खास डिग्री या एक्सपीरियंस जरूरी होता है. रिज्यूमे में अपनी स्किल, प्रोजेक्ट और उनसे मिले नतीजे साफ लिखें. नौकरी देने के नाम पर पहले पैसे मांगने वाले ऑफर से सावधान रहें. AI टूल और काम करने के तरीके तेजी से बदलते हैं, इसलिए नई चीजें सीखते रहना भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें : J&K Revises School Timings: कश्मीर में ठंड के बीच बदला स्कूलों का समय, देखें नया शेड्यूल

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI