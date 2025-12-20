हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोट छापने वाली टकसाल में कैसे मिलती है नौकरी, कम से कम कितनी होती है सैलरी?

नोट छापने वाली टकसाल में कैसे मिलती है नौकरी, कम से कम कितनी होती है सैलरी?

SPMCIL भारत सरकार की कंपनी है जो नोट, सिक्के, स्टांप, सिक्योरिटी पेपर और अन्य मूल्यवान डॉक्यूमेंट छापने का काम करती है. नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी जैसे शहरों में करेंसी नोट प्रेस स्थित है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Dec 2025 11:16 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नोट छापने वाली कंपनी में काम करने का सपना बहुत खास होता है. अगर आप भी ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां देश की करेंसी छापने से जुड़ा काम हो और सैलरी भी अच्छी खासी मिले तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड समय-समय पर अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकालता है, जिसमें देशभर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की नोट छापने वाले टकसाल में कैसे नौकरी मिलती है और कम से कम सैलरी कितनी होती है.

क्या है SPMCIL?

SPMCIL भारत सरकार की कंपनी है जो नोट, सिक्के, स्टांप, सिक्योरिटी पेपर और अन्य मूल्यवान डॉक्यूमेंट छापने का काम करती है. इसके तहत नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी जैसे शहरों में करेंसी नोट प्रेस और सिक्योरिटी प्रेस स्थित है. नासिक की करेंसी नोट प्रेस की स्थापना 1928 में हुई थी और यहां हाई सिक्योरिटी के साथ नोट छापे जाते हैं.

नोट छापने वाली टकसाल में किन पदों पर मिलती है नौकरी?

SPMCIL में आमतौर पर जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर बुलियन असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती निकलती है. जूनियर टेक्नीशियन के तहत फिटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, वेल्डर, हीट ट्रीटमेंट और ब्लैकस्मिथ जैसे ट्रेंड शामिल है. वहीं जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार का संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी होता है. वहीं ऑफिस असिस्टेंट या अन्य प्रशासनिक पदों के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा मांगा जाता है. हालांकि योग्यता पद के अनुसार भी अलग-अलग हो सकती है.

नोट छापने वाली टकसाल में कैसे होता है चयन?

SPMCIL में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है. चयन के लिए पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाती है. इसके बाद पदों के अनुसार स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग या ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होती है. वहीं सभी स्टेप्स पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप में चयनित किया जाता है. इसके अलावा नोट छापने वाली टकसाल में शुरुआती सैलरी पद के हिसाब से तय होती है. जूनियर टेक्नीशियन और असिस्टेंट जैसे पदों पर शुरुआती सैलरी आमतौर पर 18 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह के आसपास होती है. इसके साथ डिए एचआरए और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाती है.

नोट छापने वाली टकसाल में कैसे कर सकते हैं आवेदन?

नोट छापने वाले टकसाल में आवेदन करने के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे जाते है. इच्छुक उम्मीदवारों को SPMCIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में आवेदन करना होता है. वहीं आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इसके अलावा वहीं भारत में नोट छापने की मशीन देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Note Printing Job India Mint Jobs India SPMCIL Recruitment
