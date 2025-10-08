हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?

आईसीसी के लिए भी अंपायर बन सकते हैं और उनकी कमाई भी लाखों में होती है. अगर आप क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं बन पाए, तो अंपायरिंग आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है.

08 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है.  हर कोई चाहता है कि वह अगला विराट कोहली या रोहित शर्मा बने. हालांकि, हर कोई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता है. कई बार लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं. हालांकि क्रिकेट से जुड़ने के कई और रास्ते हैं  और उन्हीं में से एक क्रिकेट अंपायर बनना है. अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, इसके नियमों की जानकारी है और आप मैदान में खड़े रहकर फैसले लेने का दम रखते हैं, तो अंपायरिंग आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन बन सकता है.

खास बात यह है कि अगर आप मेहनत करें और अच्छा काम करें, तो आप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी आईसीसी के लिए भी अंपायर बन सकते हैं और उनकी कमाई भी लाखों में होती है. अगर आप क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं बन पाए, तो अंपायरिंग आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आईसीसी में अंपायर की नौकरी, कैसे मिलती है और सैलरी कितनी मोटी मिलती है. 

आईसीसी में अंपायर की नौकरी कैसे मिलती है?

अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी ICC में अंपायर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है. 

1. सबसे पहले बनें लोकल अंपायर - अपने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन कराएं. वहां आपको लोकल मैचों में अंपायरिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा. 

2. BCCI की परीक्षा पास करें - जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपका नाम BCCI  को भेजा जाता है. BCCI हर साल लेवल-1 की परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें लिखित, मौखिक और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है. इस परीक्षा से पहले BCCI 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप भी कराता है जिसमें क्रिकेट नियमों की जानकारी दी जाती है. 

3. लेवल-2 और मेडिकल टेस्ट - लेवल-1 पास करने के बाद आपको लेवल-2 की परीक्षा देनी होती है. इसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है. इन सभी को पास करने के बाद आप BCCI के आधिकारिक अंपायर बन जाते हैं. 

4. इंटरनेशनल लेवल की ओर बढ़ें - जब आप BCCI के मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो BCCI आपका नाम ICC को भेजता है. ICC आपको पहले इंटरनेशनल मैचों के लिए ट्रेनी अंपायर की तरह बुलाता है फिर अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आपको ICC के पैनल में शामिल कर लिया जाता है. 

ICC अंपायर की सैलरी कितनी होती है?

अगर कोई अंपायर इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और ICC  के पैनल में शामिल होता है, तो उसकी कमाई काफी अच्छी होती है. एक वनडे मैच के लिए अंपायर को करीब 2 लाख 25 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि टेस्ट मैच की फीस करीब 3 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा होती है. टी20 मैचों के लिए ये फीस लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक होती है. अगर अंपायर ICC के एलीट पैनल में शामिल हो जाता है, तो उसकी सालाना सैलरी करीब 75 लाख रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा अंपायर को विदेश यात्राओं का खर्च, होटल, फ्लाइट, और रोजाना का डेली अलाउंस भी दिया जाता है. साथ ही, कई बार अंपायर को स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी कमाई होती है. 

