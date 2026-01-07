हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का मौका; जानें कौन कर सकता है अप्लाई; यहां हैं पूरी डिटेल्स

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए UKPSC भर्ती का बड़ा मौका है.कई पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी मिलेगी.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने साल 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक और टाइपिस्ट जैसे पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी, पेंशन, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ मिलेंगे. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो उत्तराखंड में स्थायी सरकारी नौकरी, कैरियर ग्रोथ और पेशेवर सुरक्षा पाना चाहते हैं. अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा, सरकारी सुविधाएं और पदोन्नति के अवसर इस भर्ती को और भी आकर्षक बनाते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती
UKPSC की इस भर्ती में कई पद शामिल हैं. इनमें सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक और टाइपिस्ट के पद शामिल हैं. अलग-अलग विभागों में इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

योग्यता 
इस भर्ती में हर पद के लिए योग्यता अलग तय की गई है. सहायक समीक्षा अधिकारी और टाइपिस्ट पद के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है. असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा मांगा गया है. वहीं अनुवादक पद के लिए हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा 
UKPSC भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी
इस भर्ती में सैलरी  सहायक समीक्षा अधिकारी को हर महीने करीब 44000 रुपये से 142,000  रुपये तक वेतन मिलेगा. असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद पर 47000 रुपये  से 151,000  रुपये तक सैलरी तय की गई है. वहीं अनुवादक और टाइपिस्ट पदों पर 29000 से 92000  रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.इसके अलावा, अन्य सुविधाएं जैसे HRA, TA और बोनस भी मिलते हैं.

आवेदन की जरूरी तारीखें

UKPSC की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी.

कैसे करें आवेदन? 

स्टेप 1- सबसे पहले UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2 -भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन खोलकर पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें.
स्टेप 3 - “Apply Online” लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 4 - लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें.
स्टेप 5 - मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
स्टेप 6 - फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 01:04 PM (IST)
