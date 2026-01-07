उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का मौका; जानें कौन कर सकता है अप्लाई; यहां हैं पूरी डिटेल्स

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने साल 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुवादक और टाइपिस्ट जैसे पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी, पेंशन, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ मिलेंगे. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो उत्तराखंड में स्थायी सरकारी नौकरी, कैरियर ग्रोथ और पेशेवर सुरक्षा पाना चाहते हैं. अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा, सरकारी सुविधाएं और पदोन्नति के अवसर इस भर्ती को और भी आकर्षक बनाते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती

UKPSC की इस भर्ती में कई पद शामिल हैं. इनमें सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक और टाइपिस्ट के पद शामिल हैं. अलग-अलग विभागों में इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.



योग्यता

इस भर्ती में हर पद के लिए योग्यता अलग तय की गई है. सहायक समीक्षा अधिकारी और टाइपिस्ट पद के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है. असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा मांगा गया है. वहीं अनुवादक पद के लिए हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

UKPSC भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती में सैलरी सहायक समीक्षा अधिकारी को हर महीने करीब 44000 रुपये से 142,000 रुपये तक वेतन मिलेगा. असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद पर 47000 रुपये से 151,000 रुपये तक सैलरी तय की गई है. वहीं अनुवादक और टाइपिस्ट पदों पर 29000 से 92000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.इसके अलावा, अन्य सुविधाएं जैसे HRA, TA और बोनस भी मिलते हैं.



आवेदन की जरूरी तारीखें

UKPSC की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी.

कैसे करें आवेदन?



स्टेप 1- सबसे पहले UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2 -भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन खोलकर पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें.

स्टेप 3 - “Apply Online” लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4 - लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें.

स्टेप 5 - मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.

स्टेप 6 - फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.



