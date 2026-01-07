हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में जॉब पाने का शानदार मौका, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अनुभवी और प्रोफेशनल उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी भर्ती का एलान किया है. कंपनी ने सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट और मेडिकल प्रोफेशनल जैसे अहम पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है.

एचसीएल देश की जानी-मानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो तांबे के उत्पादन और खनन के क्षेत्र में काम करती है. कंपनी समय-समय पर अनुभवी लोगों को सलाहकार और विशेषज्ञ के रूप में जोड़ती रही है. इस बार भी भर्ती का मकसद कंपनी को तकनीकी, पर्यावरण, भाषा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में मजबूत बनाना है.

किन पदों पर होगी भर्ती

कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कुल 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसमें माइनिंग और एनवायरमेंट क्षेत्र के लिए सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के 2 पद रखे गए हैं. माइनिंग के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट का 1 पद, जियोलॉजी के लिए एसोसिएट सब्जेक्ट एक्सपर्ट का 1 पद और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी के लिए असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट का 1 पद शामिल है. इसके अलावा कंपनी ने मेडिकल प्रोफेशनल (MBBS) और M&HS यानी MD मेडिसिन के लिए भी एक-एक पद तय किया है.

योग्यता और अनुभव की शर्तें

हर पद के लिए योग्यता और अनुभव अलग-अलग तय किया गया है. सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट (माइनिंग) के लिए उम्मीदवार के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही इस क्षेत्र में करीब 40 साल का अनुभव जरूरी है. सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट (एनवायरमेंट) के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन और कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है.

सब्जेक्ट एक्सपर्ट (माइनिंग) के लिए भी माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक जरूरी है और करीब 35 साल का अनुभव होना चाहिए. जियोलॉजी के एसोसिएट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद के लिए भी संबंधित विषय में डिग्री और लंबा अनुभव जरूरी माना गया है. ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी के असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी विषय भी शामिल हो. इसके साथ लगभग 30 साल का अनुभव जरूरी है.

मेडिकल प्रोफेशनल पद के लिए MBBS की डिग्री जरूरी है और कम से कम 20 साल का अनुभव मांगा गया है. वहीं MD या MS मेडिसिन डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल रखी गई है. यानी रिटायर्ड या रिटायरमेंट के करीब पहुंचे प्रोफेशनल भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं.

सैलरी और सुविधाएं

इस भर्ती में मासिक सैलरी तय नहीं की गई है. उम्मीदवारों को प्रति विजिट के आधार पर भुगतान किया जाएगा. सीनियर, एसोसिएट और असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए एक महीने में कुल 16 विजिट तय की गई हैं. हर विजिट के लिए 3,500 रुपये से लेकर 6,250 रुपये तक भुगतान मिलेगा. इस तरह महीने की कमाई करीब 1 लाख रुपये तक हो सकती है.

इसके अलावा कंपनी की ओर से होटल में ठहरने की सुविधा, रेल यात्रा का खर्च और दैनिक भत्ता यानी डीए भी दिया जाएगा. मेडिकल प्रोफेशनल (MBBS) को प्रति विजिट 3,500 रुपये और MD या MS डिग्री रखने वालों को 4,750 रुपये प्रति विजिट का भुगतान मिलेगा. साथ ही उन्हें प्रतिदिन 800 रुपये का डीए भी अलग से दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवारों को 13 जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा. सबसे पहले उम्मीदवारों को हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा. भरा हुआ आवेदन फॉर्म उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए careershindcopper@gmail.com पर भेजना है.

