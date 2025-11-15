हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच

Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच

Gen Z Workplace Challenges: नई स्टडी में सामने आया है कि तकनीक में सबसे आगे रहने वाली Gen Z को कंपनियां सबसे ज्यादा और जल्दी नौकरी से निकाल रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Nov 2025 03:00 PM (IST)
आज की दुनिया में अगर किसी पीढ़ी को सबसे स्मार्ट, सबसे तेज और सबसे डिजिटल कहा जाता है, तो वह है जेनरेशन Z. 1997 से 2012 के बीच जन्मे ये युवा तकनीक, मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ बड़े हुए हैं. इन्हें डिजिटल नेटिव्स और जूमर्स भी कहा जाता है.

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस पीढ़ी को सुपर स्मार्ट कहा जाता है, उसी पीढ़ी को लेकर कंपनियों में चिंता बढ़ रही है. एक नए सर्वे ने बताया कि Gen Z कर्मचारियों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी नौकरी से निकाला जा रहा है.

हायरिंग मैनेजर्स की राय चौंकाने वाली

सितंबर 2025 में Intelligent.com ने 1000 हायरिंग मैनेजर्स पर आधारित एक बड़ा सर्वे जारी किया. इस सर्वे का नतीजा हैरान करने वाला था. 60% हायरिंग मैनेजर्स ने कहा कि उन्होंने Gen Z कर्मचारियों को काफी जल्दी नौकरी से निकाल दिया. 6 में से 1 मैनेजर ने साफ कहा कि वह Gen Z को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहता.

क्यों निकाल रही हैं कंपनियां Gen Z कर्मचारियों को?

कई मैनेजर्स ने बताया कि Gen Z साफ, सटीक और प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर पाती. 38% का कहना था कि ये लोग समय पर फीडबैक भी नहीं देते. कम्युनिकेशन की यह कमी टीमवर्क में दिक्कत पैदा करती है.

हैरानी की बात है कि इस डिजिटल जेनरेशन में काम के प्रति उत्साह कम पाया गया. 20% मैनेजर्स ने बताया कि Gen Z काम जल्दी शुरू ही नहीं करती. अक्सर इन्हें कई बार याद दिलाना पड़ता है.

46% हायरिंग मैनेजर्स ने साफ कहा कि Gen Z में प्रोफेशनलिज्म की दिक्कतें ज्यादा हैं. इनमें समय पर काम पूरा न करना, ऑफिस कल्चर को अपनाने में परेशानी, जिम्मेदारी न लेना, बार-बार छुट्टी लेना शामिल हैं.

Gen Z स्मार्ट जरूर है, लेकिन सर्वे के अनुसार कई युवाओं को नई चीजें सीखने में परेशानी होती है. 500 से ज्यादा मैनेजर्स ने कहा कि यह पीढ़ी बदलाव को आसानी से नहीं अपनाती. डिजिटल होना एक अलग बात है, लेकिन मैदान में काम करना इनकी असली चुनौती बन जाता है.

रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

अप्रैल में ResumeBuilder.com द्वारा किए गए सर्वे में भी वही बात सामने आई. 74% मैनेजर्स ने कहा कि Gen Z के साथ काम करना मुश्किल है. जबकि अपनी ही जेनरेशन के लोगों के साथ काम करना उनके लिए आसान रहता है.

Published at : 15 Nov 2025 03:00 PM (IST)
