DU के 12 कॉलेजों में होगी 600 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, एक क्लिक में चेक कर लें लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कई कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी. अब इस समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. डीयू के 12 कॉलेजों में करीब 600 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. माना जा रहा है कि मार्च महीने से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इस भर्ती से कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को स्थायी शिक्षकों का लाभ मिलेगा.

कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े हैं पद

डीयू से जुड़े इन 12 कॉलेजों में काफी समय से बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर इन कॉलेजों में लगभग 1500 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से करीब 980 पद खाली हैं. अभी इन कॉलेजों में सीमित संख्या में स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं और पढ़ाई का अधिकतर काम अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहा है. ऐसे में स्थायी भर्ती शुरू होने से कॉलेजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

गवर्निंग बॉडी बनने से तेज हुई भर्ती प्रक्रिया

इन कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया पहले कई प्रशासनिक कारणों से अटकी हुई थी. खासतौर पर कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का गठन नहीं होने की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पा रही थीं. अब विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार मिलकर गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं.इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इससे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आने की संभावना भी कम हो जाएगी.

क्या है जरूरी योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार ने यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा पास की होनी चाहिए.हालांकि जिन उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री है, उन्हें नेट परीक्षा से छूट मिल सकती है. इसके अलावा उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और विषय से जुड़ी गहरी जानकारी होनी चाहिए. विश्वविद्यालय और यूजीसी द्वारा तय किए गए सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की विषय की समझ, पढ़ाने का तरीका और रिसर्च कार्य को ध्यान में रखा जाएगा. चयन पूरी तरह मेरिट और इंटरव्यू प्रदर्शन पर आधारित होगा.

इन 12 कॉलेजों में होगी भर्ती

1- आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज

2-अदिति महाविद्यालय

3- बीआर कॉलेज

4- भगिनी निवेदिता कॉलेज

5- दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज

6- इंदिरा गांधी कॉलेज

7- केशव महाविद्यालय

8- महाराजा अग्रसेन कॉलेज

9- महर्षि वाल्मीकि कॉलेज

10- राजगुरु कॉलेज

11- सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज

12- भाष्कराचार्य कॉलेज

कैसे कर पाएंगे अप्लाई



स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

स्टेप 3: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सही-सही भरें.

स्टेप 5: मांगे गए जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, डिग्री, NET/PhD प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें.

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट या PDF डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा.



