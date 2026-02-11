हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDU के 12 कॉलेजों में होगी 600 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, एक क्लिक में चेक कर लें लिस्ट

DU के 12 कॉलेजों में होगी 600 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, एक क्लिक में चेक कर लें लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े 12 कॉलेजों में करीब 600 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है. लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए मार्च से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कई कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी. अब इस समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. डीयू के 12 कॉलेजों में करीब 600 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. माना जा रहा है कि मार्च महीने से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इस भर्ती से कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को स्थायी शिक्षकों का लाभ मिलेगा.

कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े हैं पद

डीयू से जुड़े इन 12 कॉलेजों में काफी समय से बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर इन कॉलेजों में लगभग 1500 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से करीब 980 पद खाली हैं. अभी इन कॉलेजों में सीमित संख्या में स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं और पढ़ाई का अधिकतर काम अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहा है. ऐसे में स्थायी भर्ती शुरू होने से कॉलेजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

गवर्निंग बॉडी बनने से तेज हुई भर्ती प्रक्रिया

इन कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया पहले कई प्रशासनिक कारणों से अटकी हुई थी. खासतौर पर कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का गठन नहीं होने की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पा रही थीं. अब विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार मिलकर गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं.इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इससे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आने की संभावना भी कम हो जाएगी.

क्या है जरूरी योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार ने यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा पास की होनी चाहिए.हालांकि जिन उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री है, उन्हें नेट परीक्षा से छूट मिल सकती है. इसके अलावा उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और विषय से जुड़ी गहरी जानकारी होनी चाहिए. विश्वविद्यालय और यूजीसी द्वारा तय किए गए सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की विषय की समझ, पढ़ाने का तरीका और रिसर्च कार्य को ध्यान में रखा जाएगा. चयन पूरी तरह मेरिट और इंटरव्यू प्रदर्शन पर आधारित होगा.

इन 12 कॉलेजों में होगी भर्ती

1- आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज
2-अदिति महाविद्यालय
3- बीआर कॉलेज
4- भगिनी निवेदिता कॉलेज
5- दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज
6- इंदिरा गांधी कॉलेज
7- केशव महाविद्यालय
8- महाराजा अग्रसेन कॉलेज
9- महर्षि वाल्मीकि कॉलेज
10- राजगुरु कॉलेज
11- सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
12- भाष्कराचार्य कॉलेज  

कैसे कर पाएंगे अप्लाई
 
स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.
स्टेप 3: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सही-सही भरें.
स्टेप 5: मांगे गए जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, डिग्री, NET/PhD प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें.
स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट या PDF डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा.

यह भी पढ़ें - Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 11 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Delhi University Recruitment JOB DU Assistant Professor Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget