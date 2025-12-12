10 वीं पास कैंडिडेट्स के पास दिल्ली में जॉब पाने का शानदार मौका, 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती
दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एमटीएस के 714 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है. जानें पूरी डिटेल्स...
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एमटीएस के 714 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आवेदन 17 दिसंबर से शुरू होंगे और 15 जनवरी 2026 तक चलेंगे उम्मीदवार इस भर्ती का काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार इसका नोटिफिकेशन आ गया है इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सिर्फ दसवीं पास होना जरूरी है इसलिए बड़ी संख्या में युवा आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं .
आवेदन योग्यता
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना जरूरी है इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड दसवीं का सर्टिफिकेट और पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज होने चाहिए यह एक बेसिक योग्यता वाली नौकरी है इसलिए किसी अतिरिक्त डिग्री या खास कोर्स की जरूरत नहीं है.
उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल होनी चाहिए आरक्षित वर्ग यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के तहत अतिरिक्त छूट मिलती है महिलाओं को भी आयु सीमा में निर्धारित छूट का लाभ दिया जाएगा.
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती की चयन प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है इसमें होने वाली परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी यानी सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है प्रश्नों का स्तर दसवीं क्लास के सिलेबस के बराबर होगा परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाने पर अंतिम चयन किया जाएगा.
कितना लगेगा शुल्क
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होता है जबकि महिला उम्मीदवारों के साथ ही एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त रखा गया है शुल्क सिर्फ ऑनलाइन ही जमा किया जाता है और भुगतान होने के बाद ही फॉर्म सबमिट माना जाता है.
सैलरी कितनी है
एमटीएस पद पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन करीब 18000 से 22000 रुपये के बीच मिलता है इसमें बेसिक पे के साथ डीए एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते भी शामिल होते हैं जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है और विभागीय नियमों के अनुसार समय के साथ वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है
ऐसे करें आवेदन
- उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं.
- इसके बाद उम्मीदवार One Time Registration (OTR) करें.
- फिर उम्मीदवार विज्ञापन नंबर 07/2025 पर क्लिक करें.
- अब आवेदन फॉर्म भरें और फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें.
- इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें.
- अंतिम बार फॉर्म चेक कर सबमिट कर दें.
