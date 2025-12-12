संयुक्त राष्ट्र में नौकरी का मौका! YPP 2025 के लिए आवेदन जारी, जल्दी करें अप्लाई

संयुक्त राष्ट्र (UN) में काम करने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. UN के यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम (YPP) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस प्रोग्राम के माध्यम से युवा प्रोफेशनल्स संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 है, इसलिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं. जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें तुरंत आवेदन करना चाहिए.

YPP संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरराष्ट्रीय संस्था के कामकाज और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में सिखाना है. इस प्रोग्राम में चयनित युवाओं को प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अवसर मिलता है और वे अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा में काम करने का अनुभव हासिल कर सकते हैं. इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भाग लेने वाले युवाओं को अमेरिका, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड और अन्य देशों में काम करने और रहने का मौका भी मिल सकता है. इसलिए जो लोग दुनिया घूमने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव लेने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए यह प्रोग्राम बहुत खास है.

कौन कर सकता है आवेदन?

राष्ट्रीयता: उम्मीदवार उस देश का नागरिक होना चाहिए जो इस प्रोग्राम में भाग लेता है.

शिक्षा: उम्मीदवार के पास कम से कम बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर की कोई डिग्री होनी चाहिए.

उम्र सीमा: उम्मीदवार की उम्र 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

भाषा: उम्मीदवार को अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले UN Career Portal या Inspira Portal पर जाकर YPP से जुड़ी जॉब सूची देखें.

हर जॉब के लिए निर्धारित योग्यता, शर्तें और एग्जाम विवरण पढ़ें.

YPP एप्लिकेशन गाइडलाइंस वीडियो (पार्ट 1 और 2) देखें और Inspira पोर्टल पर उपलब्ध संयुक्त राष्ट्र एप्लिकेंट गाइड का भी अध्ययन करें.

सभी आवेदकों की पात्रता जांच की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीयता, उम्र, शिक्षा और भाषा शामिल हैं.

पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें.

ऑनलाइन आवेदन सरल है, लेकिन अंतिम तारीख तक इसे पूरा करना जरूरी है.

सिलेक्शन प्रक्रिया

YPP में चयन के लिए उम्मीदवारों को एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू से गुजरना होता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर कई स्टेज में होती है. सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जो दो स्टेज में लिया जाता है. ऑनलाइन एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार अगली स्टेज में जाते हैं.

इसके बाद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है. इंटरव्यू पास करने वाले उम्मीदवार YPP में सेलेक्ट हो जाते हैं. इस प्रक्रिया में हर स्टेज में उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है. इसलिए तैयारी के लिए समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है.



