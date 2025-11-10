बिना परीक्षा मिलेगी दिल्ली मेट्रो में नौकरी, 2.8 लाख सैलरी पाने के लिए फटाफट करें आवेदन

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो अब आपका इंतज़ार खत्म हो सकता है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं.

डीएमआरसी के इस भर्ती अभियान में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो. इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास रेलवे, केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम में काम करने का अनुभव होना जरूरी है.



इसके अलावा, कंप्यूटर एप्लिकेशन की समझ भी उम्मीदवार के पास होनी चाहिए. उम्र सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु पद के अनुसार 55 या 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. योग्यता, अनुभव और आयु सीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार डीएमआरसी के आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं.



बिना परीक्षा होगा चयन



दिल्ली मेट्रो की इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन उनके अनुभव और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले सभी प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी. इस सूची को नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नवंबर 2025 के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.



कितना मिलेगा वेतन



दिल्ली मेट्रो की इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. पद के अनुसार उम्मीदवारों को 1,20,000 से 2,80,000 प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. साथ ही डीएमआरसी की नीति के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.



कैसे करें आवेदन



दिल्ली मेट्रो में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. इसके लिए सबसे पहले डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म को सावधानी से भरने के बाद, इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा इस पते पर भेजना होगा - General Manager (HR)/Project, Delhi Metro Rail Corporation Ltd, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi. इसके साथ ही उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ईमेल के जरिए career@dmrc.org पर भी भेजनी होगी.

