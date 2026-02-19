आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स

डिजिटल इंडिया के तहत आधार सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए CSC e-Governance Services India Limited ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए आधार सेवा केंद्रों में युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि उम्मीदवार अपने जिले में रहकर ही यह नौकरी कर सकते हैं.

सीएससी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म भर लें.

कितने पदों पर होगी भर्ती!

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 252 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद आधार सेवा केंद्र (ASK) के लिए हैं. पदों को जिले के अनुसार बांटा गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिल सके. चयनित उम्मीदवारों को आधार से जुड़ी सेवाओं में काम करना होगा.

कौन-कौन से पद हैं?

इस भर्ती में दो पद शामिल हैं. पहला पद आधार सुपरवाइजर का है और दूसरा आधार ऑपरेटर का. सुपरवाइजर का काम आधार केंद्र की पूरी व्यवस्था देखना होता है, जबकि ऑपरेटर आधार से जुड़े काम जैसे नामांकन और अपडेट की जिम्मेदारी संभालते हैं.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा 10वीं के साथ 2 साल का आईटीआई कोर्स करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं 10वीं के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.

आयु सीमा की जानकारी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. अधिकतम आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है. आयु की गणना नियत तारीख के अनुसार की जाएगी. आवेदन से पहले उम्मीदवार आयु संबंधी नियम जरूर जांच लें.

स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी

सीएससी ने साफ किया है कि उम्मीदवार को उस जिले की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है. इससे आधार सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को सही और आसान सेवा मिल सके.

नौकरी की अवधि कैसी होगी?

यह नौकरी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. चयनित उम्मीदवारों को एक साल के लिए नियुक्त किया जाएगा. काम और प्रदर्शन के आधार पर आगे की अवधि बढ़ाई जा सकती है. यह नौकरी अनुभव के लिहाज से भी काफी फायदेमंद मानी जा रही है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करना बेहद आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को csc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.

होमपेज पर “ASK Job Opening” सेक्शन में जाएं.

यहां स्टेट वाइज और जिला वाइज वैकेंसी दिखाई देंगी.

अपने राज्य और जिले के सामने दिए गए “Apply Now” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

इसके बाद रिज्यूमे और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट अपलोड करें.

सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट कर दें.

अंत में भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

