हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीआधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स

आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स

आधार सेवा केंद्रों में 250 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

डिजिटल इंडिया के तहत आधार सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए CSC e-Governance Services India Limited ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए आधार सेवा केंद्रों में युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि उम्मीदवार अपने जिले में रहकर ही यह नौकरी कर सकते हैं.

सीएससी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते फॉर्म भर लें.

कितने पदों पर होगी भर्ती!

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 252 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद आधार सेवा केंद्र (ASK) के लिए हैं. पदों को जिले के अनुसार बांटा गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिल सके. चयनित उम्मीदवारों को आधार से जुड़ी सेवाओं में काम करना होगा.

कौन-कौन से पद हैं?

इस भर्ती में दो पद शामिल हैं. पहला पद आधार सुपरवाइजर का है और दूसरा आधार ऑपरेटर का. सुपरवाइजर का काम आधार केंद्र की पूरी व्यवस्था देखना होता है, जबकि ऑपरेटर आधार से जुड़े काम जैसे नामांकन और अपडेट की जिम्मेदारी संभालते हैं.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा 10वीं के साथ 2 साल का आईटीआई कोर्स करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं 10वीं के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.

आयु सीमा की जानकारी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. अधिकतम आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है. आयु की गणना नियत तारीख के अनुसार की जाएगी. आवेदन से पहले उम्मीदवार आयु संबंधी नियम जरूर जांच लें.

स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी

सीएससी ने साफ किया है कि उम्मीदवार को उस जिले की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है. इससे आधार सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को सही और आसान सेवा मिल सके.

नौकरी की अवधि कैसी होगी?

यह नौकरी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. चयनित उम्मीदवारों को एक साल के लिए नियुक्त किया जाएगा. काम और प्रदर्शन के आधार पर आगे की अवधि बढ़ाई जा सकती है. यह नौकरी अनुभव के लिहाज से भी काफी फायदेमंद मानी जा रही है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदन करना बेहद आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को csc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
  • होमपेज पर “ASK Job Opening” सेक्शन में जाएं.
  • यहां स्टेट वाइज और जिला वाइज वैकेंसी दिखाई देंगी.
  • अपने राज्य और जिले के सामने दिए गए “Apply Now” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
  • इसके बाद रिज्यूमे और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट अपलोड करें.
  • सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट कर दें.
  • अंत में भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

यह भी पढ़ें - AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Feb 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
नौकरी
पंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू
पंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू
नौकरी
BPSC TRE-4: बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम?
बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम?
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget