AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती NORCET 10 परीक्षा के माध्यम से की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.AIIMS द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति देश के विभिन्न AIIMS संस्थानों में की जाएगी.

योग्यता

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी, नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है. साथ ही उम्मीदवार का नाम भारतीय नर्सिंग काउंसिल या संबंधित राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए.जिन उम्मीदवारों ने GNM कोर्स पूरा किया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उनके पास कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में दो वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है. बिना मान्य पंजीकरण और आवश्यक योग्यता के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

आवेदन शुल्क

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों शुल्क का भुगतान सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3000 रुपये, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 2400 रुपये रखा गया है. PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा.

कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को पे बैंड-2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. मासिक वेतन 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच रहेगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी दिए जायेंगे.

चयन प्रक्रिया

नर्सिंग ऑफिसर पदों पर चयन NORCET 10 परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

जरुरी डाक्यूमेंट्स

नर्सिंग डिग्री प्रमाण पत्र (B.Sc Nursing / GNM)

नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र

आधार कार्ड, पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो (स्कैन कॉपी)

स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर

अनुभव प्रमाण पत्र GNM उम्मीदवारों के लिए

कैसे करें आवेदन



