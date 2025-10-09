केनरा बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, फटाफट करें आवेदन

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह शानदार मौका है. केनरा बैंक ने अप्रेंटिसशिप के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत देशभर में कुल 3500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

केनरा बैंक में यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो बैंकिंग सेक्टर में अनुभव हासिल करना चाहते हैं. अप्रेंटिसशिप के जरिए उम्मीदवार न केवल काम सीखते हैं, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड के रूप में हर महीने वेतन भी दिया जाता है.

क्या है जरूरी पात्रता?

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (Graduation) होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी आवेदन के समय अपलोड करनी होगी.

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है. SC और ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

अप्रेंटिसशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. यानी बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने के साथ-साथ एक स्थिर आय भी प्राप्त होगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की. सभी सामान्य श्रेणी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है.

कैसे करें आवेदन?

केनरा बैंक अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. सबसे पहले उम्मीदवार को www.nats.education.gov.in पर विजिट करना होगा. वहां होमपेज पर दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा और मांगी गई जानकारी भरनी होगी. फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को अपने जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और फिर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा. अंत में आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट अपने पास सेव रख लें.



