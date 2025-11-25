बिहार में लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को इन पदों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा है. माना जा रहा है कि जैसे ही यह काम पूरा होगा, दिसंबर 2025 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.

राज्य में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि विभाग की तैयारी इस बार काफी तेज है और सरकार चाहती है कि वर्षों से खाली पड़े पद जल्द भरे जाएँ.

14 साल बाद फिर खुल रहा है लाइब्रेरियन भर्ती का दरवाजा

सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 14 सालों से बंद थी. आखिरी बार इस पद पर नियुक्ति 2011-12 में हुई थीं. उसके बाद से लगातार पद खाली होते गए, लेकिन भर्ती नहीं हुई. इस वजह से कई स्कूलों और कॉलेजों में लाइब्रेरी तो थीं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्थायी कर्मी नहीं थे.

अब शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार की बहाली बड़ी संख्या में होगी और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर खाली पद भर दिए जाएँ, ताकि छात्रों को लाइब्रेरी में बेहतर सुविधा मिल सके.

जरूरी योग्यता?

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को लाइब्रेरी साइंस (पुस्तकालय विज्ञान) में स्नातक की डिग्री 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए. आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाएगी. यानी इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को स्नातक में 40% अंक होना पर्याप्त है. इसके अलावा, उम्मीदवार का पात्रता परीक्षा पास होना भी जरूरी होगा.

आयु सीमा

लाइब्रेरियन भर्ती में न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है. सबसे खास बात यह है कि नई नियमावली के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी. इसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी उम्र पिछली बहाली के बाद बढ़ चुकी है. साथ ही, नई भर्ती में कुल पदों में से 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं. इससे राज्य की कई छात्राओं और महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का अच्छा मौका मिलेगा.

कैसे भरें फॉर्म?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें.

फिर New Registration (One Time Registration) में अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

अब रजिस्ट्रेशन के बाद Login करके बाकी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें.

अब अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें.

