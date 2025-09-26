कितनी होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी, जानें कैसे मिलता है प्रमोशन?

ब्लॉक कार्यालय का प्रमुख यानी प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) एक ऐसा पद है जिसे पाने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत और तैयारी करनी होती है. BDO एक प्रतिष्ठित पद है, जो स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह पद केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, योजनाओं की निगरानी करने और उनके कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने का भी जिम्मेदार होता है.

BDO बनने के लिए उम्मीदवार को अपने राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है. यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और इसमें हाई कंपटीशन के बीच सफल होना आसान नहीं है. उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है ताकि वे इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हो सकें.

BDO की सैलरी और भत्ते

रिपोर्ट्स के अनुसार एक BDO को सरकार के वेतन आयोग के नियमों के अनुसार वेतन मिलता है. शुरुआती वेतन 18,500 रुपये से 45,500 रुपये तक होता है, जबकि डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर पहुंचने पर यह 1,21,600 रुपये तक बढ़ सकता है. इसके अलावा BDO को कई भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं.

महंगाई भत्ता (DA) एक प्रमुख लाभ है, जो समय-समय पर संशोधित वेतन आयोग के अनुसार बढ़ता रहता है. मकान किराया भत्ता (HRA) शहर के अनुसार दिया जाता है, यदि विभाग द्वारा आवास नहीं मिलता है तो यह भत्ता मूल वेतन का अधिकतम 27% तक हो सकता है. इसके अलावा, परिवहन भत्ता, कठिनाई भत्ता (यदि कठिन क्षेत्र में तैनात हों) और अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं. नौकरी की सुरक्षा पूरी होती है और सेवानिवृत्ति के बाद भी आकर्षक लाभ मिलते हैं.

BDO का जॉब प्रोफाइल

BDO का काम केवल वेतन और भत्ते पाने तक सीमित नहीं है. यह पद उम्मीदवार को प्रशासन और विकास कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका देता है. BDO स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों से परामर्श करके ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं को तैयार और लागू करता है. इसमें परियोजनाओं की योजना बनाना, बजट प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग और कार्यक्रमों की निगरानी शामिल है.

BDO तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है. कृषि, पशुपालन, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में BDO स्थानीय समुदाय को सलाह और मार्गदर्शन देता है. सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय बनाए रखना, रिपोर्ट तैयार करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना भी उनके कार्य में शामिल है.

करियर ग्रोथ और प्रमोशन

नए भर्ती हुए BDO का करियर सीधे पद से शुरू होता है. अनुभव और समय के साथ वे प्रमोट होते हैं. प्रमोशन के साथ पे स्केल भी बढ़ता है और आगे जिला विकास अधिकारी (DDO) या उप विकास आयुक्त (DDC) जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति हो सकती है. यह पद केवल वेतन और भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर और सम्मानजनक करियर प्रदान करता है.

