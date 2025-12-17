BEL में काम करने का शानदार मौका, इतने पदों पर होगी भर्ती, यहां हैं सभी डिटेल्स

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बीईएल, गाजियाबाद यूनिट ने सत्र 2025-26 के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा ट्रेनीकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 174 पदों पर प्रशिक्षुओं को चुना जाएगा. इनमें 84 पद स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए और 90 पद डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए तय किए गए हैं. अलग-अलग इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को अवसर मिल सके. अगर आवेदन की तारीख की बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर तय की गई है. वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसी शाखाओं को शामिल किया गया है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर पर 24 और डिप्लोमा स्तर पर 30 पद हैं. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा दोनों के लिए 20-20 पद रखे गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक के लिए 30 और डिप्लोमा के लिए भी 30 पद उपलब्ध हैं. वहीं सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा दोनों के लिए 10-10 पद तय किए गए हैं.

क्या है जरूरी योग्यता

स्नातक प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. यह संस्थान एआईसीटीई या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

एक अहम बात यह भी है कि उम्मीदवार की डिग्री या डिप्लोमा 31 दिसंबर 2022 या उसके बाद पूरा हुआ होना चाहिए. यानी बहुत पुराने पासआउट उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे. इसका मकसद नए और हाल ही में पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को मौका देना है.

आयु सीमा

डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ मिल सकता है. इससे ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे.

कैसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है. स्नातक प्रशिक्षु पदों के लिए चयन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. यह इंटरव्यू 16 और 17 जनवरी 2026 को बीईएल गाजियाबाद परिसर में आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यवहार और काम करने के तरीके को भी परखा जाएगा. जो उम्मीदवार इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें चयन का मौका मिलेगा.

वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. यह परीक्षा जनवरी 2026 के चौथे सप्ताह में बीईएल गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से उनके संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा.



