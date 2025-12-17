हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBEL में काम करने का शानदार मौका, इतने पदों पर होगी भर्ती, यहां हैं सभी डिटेल्स

BEL में काम करने का शानदार मौका, इतने पदों पर होगी भर्ती, यहां हैं सभी डिटेल्स

बीईएल गाजियाबाद ने सत्र 2025-26 के लिए 174 स्नातक और डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख दिसंबर में तय की गई है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बीईएल, गाजियाबाद यूनिट ने सत्र 2025-26 के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा ट्रेनीकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 174 पदों पर प्रशिक्षुओं को चुना जाएगा. इनमें 84 पद स्नातक प्रशिक्षुओं के लिए और 90 पद डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए तय किए गए हैं. अलग-अलग इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को अवसर मिल सके. अगर आवेदन की तारीख की बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर तय की गई है. वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसी शाखाओं को शामिल किया गया है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर पर 24 और डिप्लोमा स्तर पर 30 पद हैं. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा दोनों के लिए 20-20 पद रखे गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक के लिए 30 और डिप्लोमा के लिए भी 30 पद उपलब्ध हैं. वहीं सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा दोनों के लिए 10-10 पद तय किए गए हैं.

क्या है जरूरी योग्यता

स्नातक प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. यह संस्थान एआईसीटीई या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

एक अहम बात यह भी है कि उम्मीदवार की डिग्री या डिप्लोमा 31 दिसंबर 2022 या उसके बाद पूरा हुआ होना चाहिए. यानी बहुत पुराने पासआउट उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे. इसका मकसद नए और हाल ही में पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को मौका देना है.

आयु सीमा

डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ मिल सकता है. इससे ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे.

कैसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है. स्नातक प्रशिक्षु पदों के लिए चयन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. यह इंटरव्यू 16 और 17 जनवरी 2026 को बीईएल गाजियाबाद परिसर में आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यवहार और काम करने के तरीके को भी परखा जाएगा. जो उम्मीदवार इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें चयन का मौका मिलेगा.

वहीं डिप्लोमा प्रशिक्षु पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. यह परीक्षा जनवरी 2026 के चौथे सप्ताह में बीईएल गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से उनके संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा.

यह भी पढ़ें - IPL में करोड़ों में बिकने वाले अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे पढ़ा-लिखा कौन? देखें रिपोर्ट कार्डIPL में करोड़ों में बिकने वाले अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे पढ़ा-लिखा कौन? देखें रिपोर्ट कार्ड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Tags :
Education JObs BEL Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
उन्हें ऐसा झटका लगेगा, उन्होंने पहले कभी....', ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, चीन में मच जाएगी खलबली!
उन्हें ऐसा झटका लगेगा, उन्होंने पहले कभी....', ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, चीन में मच जाएगी खलबली!
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

Stock Market Update: Sensex-Nifty आया Flat Start के साथ, अब Investors Cautious Mode में | Paisa Live
China का Silver Export Ban: 2026 से Silver की Global Shortage और Price Explosion की आहट| Paisa Live
HDFC Bank का बड़ा दांव: IndusInd Bank में 9.5% हिस्सेदारी, RBI से मिली हरी झंडी| Paisa Live
PM Modi Ethiopia Visit: इथियोपिया में पीएम को मिला सर्वोच्च सम्मान.. जताया आभार | PM Modi
Delhi Pollution Emergency: Delhi सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को 10 हजार की मदद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उन्हें ऐसा झटका लगेगा, उन्होंने पहले कभी....', ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, चीन में मच जाएगी खलबली!
उन्हें ऐसा झटका लगेगा, उन्होंने पहले कभी....', ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, चीन में मच जाएगी खलबली!
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'पैसा है तो सब हो सकता है
'पैसा है तो सब हो सकता है" विधायक के बेटे ने मंदिर के गर्भगृह में रचाई शादी- आग बबूला हुए यूजर्स, वीडियो वायरल
हेल्थ
Sleep Structure: 8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
8 घंटे लगातार सोना सही या छोटे-छोटे गैप में नींद लेना, आपकी बॉडी के लिए कौन-सा तरीका बेहतर?
यूटिलिटी
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ट्रेन का टिकट वेटिंग रहेगा या कंफर्म होगा, अब 10 घंटे पहले लग जाएगा पता, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget