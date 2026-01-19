असम में निकली सरकारी नौकरी की बंपर भर्ती, जानें सैलरी और अन्य डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम से बड़ी खबर सामने आई है.अगर आप पुलिस, वन विभाग या फायर सर्विस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके पास शानदार मौका है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने वर्ष 2026 के लिए बंपर भर्तियों का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती के तहत असम पुलिस, वन विभाग और अग्निशमन सेवाओं में कुल 2972 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

किन विभागों में होगी भर्ती

SLPRB द्वारा निकाली गई यह भर्ती कई विभागों को कवर करती है. इसमें असम पुलिस, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और एएफपीएफ (Assam Forest Protection Force) जैसे विभाग शामिल हैं। यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो वर्दी पहनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं।

किन - किन पदों पर होगी भर्ती



इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2972 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा पद कांस्टेबल (ग्रेड-III) के रखे गए हैं, जिनकी संख्या 733 है. इसके अलावा कांस्टेबल (WO/WT) के 642 पद और वन रक्षक के 504 पद भरे जाएंगे. एएफपीएफ कांस्टेबल के लिए 405 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि फायरमैन के 337 पदों पर भर्ती होगी. वहीं वनपाल (ग्रेड-I) के 211 पद, गेम वॉचर के 74 पद और आपातकालीन बचावकर्ता के 41 पद शामिल हैं. इसके साथ ही बैंडमैन के 11 पद, केवट (बोटमैन) के 10 पद और बिगुलर के 2 पद रखे गए हैं. इसके अलावा कांस्टेबल (UB) और उप अधिकारी के लिए भी 1-1 पद तय किया गया है.

क्या चाहिए योग्यता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है. वनपाल (ग्रेड-I) पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. तकनीकी पदों जैसे कांस्टेबल (WO/WT) और सब-ऑफिसर के लिए 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय होने चाहिए. वहीं वन रक्षक, गेम वॉचर और कांस्टेबल (UB) पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एएफपीएफ कांस्टेबल, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों के लिए केवल 10वीं पास होना ही पर्याप्त रखा गया है. इसके अलावा केवट यानी बोटमैन पद के लिए उम्मीदवार को तैराकी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र आमतौर पर 18 वर्ष रखी गई है. अधिकतम उम्र पद के अनुसार तय होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी कितनी मिलेगी

चयनित उम्मीदवारों को पे-बैंड 1 और पे-बैंड 2 के तहत वेतन दिया जाएगा. सैलरी की रेंज 12,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह तक होगी. इसके अलावा ग्रेड पे, महंगाई भत्ता ,हाउस रेंट अलाउंस और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी.

कैसे करें आवेदन ?

