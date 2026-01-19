हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीअसम में निकली सरकारी नौकरी की बंपर भर्ती, जानें सैलरी और अन्य डिटेल

असम में निकली सरकारी नौकरी की बंपर भर्ती, जानें सैलरी और अन्य डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम से बड़ी खुशखबरी SLPRB ने असम पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस में 2972 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.जानें आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम से बड़ी खबर सामने आई है.अगर आप पुलिस, वन विभाग या फायर सर्विस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके पास शानदार मौका है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने वर्ष 2026 के लिए बंपर भर्तियों का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती के तहत असम पुलिस, वन विभाग और अग्निशमन सेवाओं में कुल 2972 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

किन विभागों में होगी भर्ती

SLPRB द्वारा निकाली गई यह भर्ती कई विभागों को कवर करती है. इसमें असम पुलिस, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और एएफपीएफ (Assam Forest Protection Force) जैसे विभाग शामिल हैं। यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो वर्दी पहनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं।

किन - किन पदों पर होगी भर्ती 

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2972 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा पद कांस्टेबल (ग्रेड-III) के रखे गए हैं, जिनकी संख्या 733 है. इसके अलावा कांस्टेबल (WO/WT) के 642 पद और वन रक्षक के 504 पद भरे जाएंगे. एएफपीएफ कांस्टेबल के लिए 405 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि फायरमैन के 337 पदों पर भर्ती होगी. वहीं वनपाल (ग्रेड-I) के 211 पद, गेम वॉचर के 74 पद और आपातकालीन बचावकर्ता के 41 पद शामिल हैं. इसके साथ ही बैंडमैन के 11 पद, केवट (बोटमैन) के 10 पद और बिगुलर के 2 पद रखे गए हैं. इसके अलावा कांस्टेबल (UB) और उप अधिकारी के लिए भी 1-1 पद तय किया गया है.

क्या चाहिए योग्यता 

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है. वनपाल (ग्रेड-I) पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. तकनीकी पदों जैसे कांस्टेबल (WO/WT) और सब-ऑफिसर के लिए 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय होने चाहिए. वहीं वन रक्षक, गेम वॉचर और कांस्टेबल (UB) पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एएफपीएफ कांस्टेबल, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों के लिए केवल 10वीं पास होना ही पर्याप्त रखा गया है. इसके अलावा केवट यानी बोटमैन पद के लिए उम्मीदवार को तैराकी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र आमतौर पर 18 वर्ष रखी गई है. अधिकतम उम्र पद के अनुसार तय होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी कितनी मिलेगी

चयनित उम्मीदवारों को पे-बैंड 1 और पे-बैंड 2 के तहत वेतन दिया जाएगा. सैलरी की रेंज 12,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह तक होगी. इसके अलावा ग्रेड पे, महंगाई भत्ता ,हाउस रेंट अलाउंस और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी.

कैसे करें आवेदन ?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
JObs Assam Police Recruitment 2026 SLPRB Vacancy 2026 10th 12th Pass Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement

वीडियोज

पत्नी Sunita Ahuja आहूजा संग विवाद पर Actor Govinda ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे खिलाफ बड़ी साजिश
Sunita Ahuja पर Govinda का जवाब: अपने खिलाफ साजिश की बात की खुलकर चर्चा
Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
ट्रेंडिंग
Video: पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
हेल्थ
Eggshell Calcium: सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget