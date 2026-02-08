Indian Air Force में बनना है अग्निवीर तो है आखिरी मौका, चूक गए तो होगी परेशानी

भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती 01/2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल आज बंद कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है. अगर आपने निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया, तो इस बार अग्निवीर बनने का अवसर आपसे छूट जाएगा. इस भर्ती अभियान के तहत सिर्फ अनमैरिड उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. भारतीय वायु सेना ने इस भर्ती प्रक्रिया की सभी जानकारी अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी की है. इसमें चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क, परीक्षा तारीखें और अन्य जरूरी जानकारी शामिल है.

अग्निवीर वायु 01/2027 के लिए आवेदन कैसे करें

1. अग्निवीर वायु 01/2027 के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in/agniveervayu/ पर जाएं.

2. अग्निवीर वायु प्रवेश 01/2027 आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

3. अपनी वैध व्यक्तिगत और संपर्क जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करें.

4. आवेदन पत्र भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

5. आवेदन शुल्क 649 ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया क्या है

अग्निवीर बनने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं. जिसमें सबसे पहले सभी योग्य उम्मीदवार सबसे पहले लिखित परीक्षा देंगे. इसके बाद दूसरा चरण मूल्यांकन में शारीरिक फिटनेस परीक्षण और अनुकूलन क्षमता मूल्यांकन शामिल हैं. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, जिन उम्मीदवारों ने पहले दोनों चरणों को पास किया, उन्हें अंतिम चरण के लिए बुलाया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना जरूरी है. इस भर्ती में सिर्फ अनमैरिड उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई है. साथ ही कैंडिडेट का 12 वीं पास होना या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त होना जरूरी है फिलहाल इस भर्ती के अंतर्गत कुल रिक्त पदों की संख्या भारतीय वायु सेना ने घोषित नहीं की है, इसलिए सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाएगा.



