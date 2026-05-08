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हिंदी न्यूज़शिक्षाJNU MBA Admission 2026: जेएनयू एमबीए एडमिशन में आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, 15 मई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

JNU MBA Admission 2026: जेएनयू एमबीए एडमिशन में आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, 15 मई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा संचालित यह एमबीए प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था. कम समय में ही इस संस्थान ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 08 May 2026 09:20 PM (IST)
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देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने एमबीए प्रोग्राम (बैच 2026-28) के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए अब सीमित समय बचा है, क्योंकि पंजीकरण की आखिरी तारीख 15 मई 2026 तय की गई है. ऐसे में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह एक अहम मौका है.

एबीवीएसएमई के जरिए मिलती है इंडस्ट्री-ओरिएंटेड मैनेजमेंट शिक्षा

जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा संचालित यह एमबीए प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था. कम समय में ही इस संस्थान ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है. यहां से पढ़ाई कर चुके छात्र आज NABARD, Axis Bank, ITC Limited, KPMG और Ernst & Young जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जबकि कई ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं.

उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर

जेएनयू में मैनेजमेंट शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया है. यहां उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है. Atal Incubation Centre के सहयोग से छात्रों को बिजनेस आइडिया विकसित करने और उन्हें जमीन पर उतारने का अवसर मिलता है. पाठ्यक्रम को समय-समय पर अपडेट किया जाता है, जिसमें आईआईएम और आईआईटी के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी शामिल रहता है.

पढ़ाई के तरीके में भी हुआ बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहां पढ़ाई का तरीका काफी व्यावहारिक रखा गया है. क्लासरूम लर्निंग के साथ-साथ केस स्टडी, इंडस्ट्री विजिट, वर्कशॉप और सिमुलेशन के जरिए छात्रों को असली बिजनेस दुनिया से जोड़ा जाता है. इस तरह का अनुभवात्मक शिक्षण छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वास्तविक मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाता है.

आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आसान

एमबीए में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद लॉग-इन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 2000 रुपये तय किया गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 1000 रुपये है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और CAT 2025 या विदेशी उम्मीदवारों के लिए जीमैट स्कोर शामिल है.

कैट स्कोर से तय होगा चयन, इंटरव्यू भी अहम

एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित है. इसमें कैट स्कोर को सबसे ज्यादा 70 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन को 10 प्रतिशत और पर्सनल इंटरव्यू को 20 प्रतिशत वेटेज दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को हर चरण के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी.

ये भी पढ़ें: थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में सबसे कम थे नंबर

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Published at : 08 May 2026 09:20 PM (IST)
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