हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाइंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ

इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE Main 2026 सेशन-2 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Feb 2026 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसीने JEE Main 2026 Session II के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं. JEE Main परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला मिलता है.

कब होगी परीक्षा ?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित JEE Main 2026 सेशन-2 परीक्षा अप्रैल महीने में ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी. NTA JEE Main 2026 सेशन-2  के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. JEE Main सेशन-2 की परीक्षा 02 अप्रैल से 09 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 3 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे.परीक्षा समाप्त होने के बाद आंसर की जारी की जाएगी, जबकि रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

NTA JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा.

  • JEE Main 2026 Session-2 में केवल Paper-1 (B.E./B.Tech) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा. जनरल वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं जनरल, OBC और EWS वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क देना होगा. इसके अलावा SC और ST वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है. उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं.

  • जो उम्मीदवार Paper-1 (B.E./B.Tech) के साथ-साथ Paper-2 (B.Arch / B.Planning) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपरों के लिए निर्धारित संयुक्त परीक्षा शुल्क जमा करना होगा. जनरल, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2000 रुपये रखा गया है. वहीं इसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 1600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अलावा SC और ST वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों का आवेदन शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है. उम्मीदवार यह शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं.

क्या चाहिए योग्यता 

JEE Main 2026 Session-2 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है.इसके अलावा वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, जो 2026 में 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार का Physics, Chemistry और Mathematics (PCM) विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है.
बिना PCM विषयों के उम्मीदवार JEE Main परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे.

आवेदन प्रक्रिया 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Education Engineering Entrance Exam NTA JEE Main Session 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 News: विकसित भारत के 10 बड़े ऐलान, आम जनता के लिए कितना खास | ABP | Nirmala Sitaraman
Nitin Nabin ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया ! । Union Budget 2026 | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट पर आ गया सीएम योगी का बयान, बजट को बताया समावेशी और विकासोन्मुखी
Union Budget 2026: बजट पर Amit Shah का आया चौंकाने वाला बयान! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 'बजट में कुछ भी नहीं..', विपक्ष ने सरकार को घेरा | PM Modi | NirmalaSitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेलीविजन
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? घर पहुंचे दोस्त ने खोली पोल
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? हुआ खुलासा
ट्रेंडिंग
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget