हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD

Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD

Indian Air Force: Su-30MKI सुपर सुखोई अपग्रेड और Rampage मिसाइल से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है. S-400 जैसे सिस्टम भी अब इसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-30MKI को लेकर बड़ा और फैसला जल्द होने वाला है. एक तरफ जहां ‘सुपर सुखोई’ अपग्रेड प्रोग्राम को अगले एक से दो महीनों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसमें इजरायल की घातक रैमपेज मिसाइल के शामिल होने से इसकी स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है. इस अपग्रेड के बाद Su-30MKI न सिर्फ भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स की सूची में भी सबसे आगे खड़ा नजर आएगा.

HAL के  चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील के मुताबिक Su-30MKI के बड़े अपग्रेड प्रोग्राम की तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय वायुसेना और DRDO के बीच सभी अहम पहलुओं पर सहमति बन चुकी है और अब केवल औपचारिक मंजूरी का इंतजार है. इस योजना के तहत 84 Su-30MKI लड़ाकू विमानों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा.

अपग्रेड क्यों है माना जा रहा अहम?

यह अपग्रेड इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि Su-30MKI आज भी वायुसेना का सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद और सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है. यह एयर डिफेंस, डीप स्ट्राइक और समुद्री अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाता है. चूंकि बड़ी संख्या में विमान अब अपनी सेवा के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्हें 2040 के बाद तक पूरी तरह सक्षम बनाए रखने के लिए यह अपग्रेड जरूरी हो गया है. खासकर तब तक, जब तक भविष्य का स्वदेशी फाइटर जेट AMCA वायुसेना में शामिल नहीं हो जाता.

Su-30MKI में आएगी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी

सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत Su-30MKI को पूरी तरह नए स्तर पर ले जाया जाएगा. इसमें लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने वाला AESA रडार, अत्याधुनिक डिजिटल कॉकपिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले और वॉइस कमांड सिस्टम शामिल होंगे. इसके साथ ही नया IRST सिस्टम, उन्नत सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस डेटा लिंक क्षमताएं भी जोड़ी जाएंगी.

Rampage Missile से बढ़ी Su-30MKI की तबाही की ताकत

इसी बीच Su-30MKI की मारक क्षमता में एक और बड़ा इजाफा तब हुआ, जब भारतीय वायुसेना ने इसमें इजरायल की सुपरसोनिक रैमपेज एयर-टू-सर्फेस मिसाइल को शामिल कर लिया. यह वही मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था और जिसने दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया.

रैमपेज मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से लक्ष्य तक पहुंचती है और इसका भारी वारहेड मजबूत से मजबूत ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम है. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस मिसाइल को मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे यह S-400, THAAD और आयरन डोम जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों को भी चकमा देने में सक्षम मानी जाती है.

एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक है Rampage

रैमपेज मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज गति, कम ऊंचाई पर उड़ान और सटीक गाइडेंस सिस्टम है. यह मिसाइल लगभग 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और करीब 570 किलोग्राम के शक्तिशाली वारहेड से लैस होती है. इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए देर से दिखाई देती है, जिससे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

यह मिसाइल दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, एयरफील्ड, ब्रिज और युद्धपोतों जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है. पहले यह Jaguar Darin-III और नौसेना के MiG-29K विमानों में शामिल की जा चुकी थी, लेकिन Su-30MKI जैसे भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाले फाइटर पर इसका असर कहीं ज्यादा घातक माना जा रहा है. इसके लिए विमान के एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल सिस्टम में जरूरी बदलाव भी किए गए हैं.

Rafale के मुकाबले कहां खड़ा है Su-30MKI

हालांकि राफेल को एक अत्याधुनिक मल्टी-रोल फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी रेंज, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, दो इंजन की ताकत और अब रैमपेज जैसी सुपरसोनिक मिसाइल के साथ Su-30MKI डीप स्ट्राइक और स्टैंड-ऑफ अटैक में कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकता है.

यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ Su-30MKI को कई मिशनों में राफेल से भी ज्यादा ताकतवर प्लेटफॉर्म मानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि जहां Su-30MKI और MiG-29K रूसी मूल के फाइटर जेट हैं, वहीं रैमपेज मिसाइल इजरायल में विकसित की गई है. भारत ने 2020-21 में चीन के साथ बढ़े तनाव के दौरान इस मिसाइल की पहली खेप खरीदी थी और तब से यह भारतीय वायुसेना की प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता का अहम हिस्सा बन चुकी है.

Published at : 10 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Rafale Su-30MKI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
इंडिया
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के मुस्लिम-विरोधी वीडियो विवाद पर क्यों ऐसा बोले CJI?
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के वीडियो विवाद पर CJI की टिप्पणी
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Anil Ambani पर ED का शिकंजा, 40,000 करोड़ का हिसाब लेगी SIT | Reliance Group | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
इंडिया
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के मुस्लिम-विरोधी वीडियो विवाद पर क्यों ऐसा बोले CJI?
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के वीडियो विवाद पर CJI की टिप्पणी
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बॉलीवुड
रणवीर सिंह vs यश: 'धुरंधर' और 'टॉक्सिक' के एक्टर्स में ज्यादा अमीर कौन? दोनों की नेटवर्थ जानें
रणवीर सिंह vs यश: 'धुरंधर' और 'टॉक्सिक' के एक्टर्स में ज्यादा अमीर कौन? दोनों की नेटवर्थ जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्मी शांत करने की बात कर रहा था', जाति बताकर लड़ाई करने वाली बैंक कर्मचारी ने अब क्या कहा?
'गर्मी शांत करने की बात कर रहा था', जाति बताकर लड़ाई करने वाली बैंक कर्मचारी ने अब क्या कहा?
जनरल नॉलेज
IAS IPS Posting: किसी IAS और IPS ऑफिसर को कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे तय होता है कैडर सिस्टम?
किसी IAS और IPS ऑफिसर को कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे तय होता है कैडर सिस्टम?
नौकरी
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget