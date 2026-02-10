हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Raj Jagannathan Tesla: कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा

Raj Jagannathan Tesla: कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा

टेस्ला के वरिष्ठ अधिकारी राज जगन्नाथन ने करीब 13 साल तक कंपनी में काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया है. आइए जानते हैं उनसे जुड़ी खास बातें...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Feb 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से जुड़े भारतीय मूल के अधिकारी राज जगन्नाथन इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने लगभग 13 साल तक कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वह टेस्ला के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल थे और सीधे कंपनी के सीईओ एलन मस्क को रिपोर्ट करते थे. उनके इस्तीफे को टेस्ला के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है. आइए जानते हैं राज जगन्नाथन कौन हैं, उन्होंने कंपनी में क्या योगदान दिया और उनकी कमाई कितनी रही.

राज जगन्नाथन भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और कॉर्पोरेट लीडर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईटी और क्लाउड सिक्योरिटी क्षेत्र से की थी. वह 2012 में टेस्ला से जुड़े थे और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंचे.टेस्ला में उन्हें आईटी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और बिजनेस ऑपरेशन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी.

यहां से की है पढ़ाई?

राज जगन्नाथन की शिक्षा भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने तमिलनाडु के कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में स्नातक और एमसीए की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया.उनकी पढ़ाई और तकनीकी ज्ञान ने उन्हें ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाई.

टेस्ला में क्या करते थे

टेस्ला में काम करते हुए राज जगन्नाथन ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया. उन्होंने कंपनी के आईटी सिस्टम को मजबूत बनाने और एआई तकनीक को लागू करने में अहम भूमिका निभाई. वह उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने कंपनी के बड़े डेटा सिस्टम और एआई क्लस्टर को विकसित करने में मदद की.पिछले साल उन्हें नॉर्थ अमेरिका में टेस्ला की सेल्स और सर्विस टीम की जिम्मेदारी भी दी गई थी. इस दौरान उन्होंने टीम के कामकाज में एआई आधारित टूल्स को शामिल किया, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की कोशिश की गई. उन्होंने कंपनी के मुश्किल दौर में सेल्स टीम को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस्तीफा देने की वजह क्या रही?

राज जगन्नाथन ने अपने इस्तीफे की स्पष्ट वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, वह कुछ समय से कंपनी के सिस्टम और टीम गतिविधियों से दूर थे. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि टेस्ला में उनका सफर लगातार सीखने और बदलाव से भरा रहा है. उन्होंने टीम और कंपनी को धन्यवाद देते हुए आगे के सफर के लिए उत्साह जताया.

राज जगन्नाथन की सटीक सैलरी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन टेस्ला के वरिष्ठ अधिकारियों को आमतौर पर बेस सैलरी के साथ स्टॉक ऑप्शन और बोनस के रूप में भुगतान मिलता है. टेक इंडस्ट्री में टेस्ला अपने अधिकारियों को कम बेस सैलरी और ज्यादा शेयर देने के लिए जानी जाती है.

Published at : 10 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Education Raj Jagannathan Tesla Tesla Vice President
