हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIGNOU में कैसे मिलता है एडमिशन, कहां करना होता है रजिस्ट्रेशन और कितनी है फीस; सबकुछ जानें यहां

IGNOU में कैसे मिलता है एडमिशन, कहां करना होता है रजिस्ट्रेशन और कितनी है फीस; सबकुछ जानें यहां

IGNOU में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? यहां जानें IGNOU की पूरी एडमिशन प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां करें, फीस कितनी लगती है और कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Feb 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश की सबसे बड़ी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, जहां हर साल लाखों छात्र अलग-अलग कोर्स में दाखिला लेते हैं. जो छात्र रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या कम खर्च में मान्यता प्राप्त डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए IGNOU एक बेहतरीन विकल्प है.हालांकि, IGNOU में एडमिशन को लेकर छात्रों के मन में अक्सर सवाल रहते हैं. रजिस्ट्रेशन कहां करना होता है, फीस कितनी लगती है और एडमिशन प्रक्रिया क्या है.

IGNOU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है. यह यूनिवर्सिटी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के माध्यम से पढ़ाई कराती है. IGNOU के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स UGC से मान्यता प्राप्त हैं, जिससे यहां से पढ़ाई करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में करियर के अवसर मिलते हैं.कम फीस, लचीला पढ़ाई सिस्टम और देश-विदेश में मान्यता यही IGNOU की सबसे बड़ी खासियत है.

IGNOU में एडमिशन कब होता है
IGNOU में एडमिशन साल में दो बार लिया जाता है. पहला एडमिशन जनवरी सेशन के लिए होता है और दूसरा जुलाई सेशन के लिए. इन दोनों सेशन में यूनिवर्सिटी अपना ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खोलती है, जहां छात्र घर बैठे अपने पसंद के कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. कई बार छात्रों की सुविधा को देखते हुए IGNOU आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा भी देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र एडमिशन ले सकें.

IGNOU में एडमिशन कैसे मिलता है?
IGNOU में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. इसके लिए छात्रों को किसी कॉलेज या सेंटर जाकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती.सबसे पहले छात्र को IGNOU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है.रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करके कोर्स का चयन किया जाता है और आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट किया जाता है.

रजिस्ट्रेशन कहां करना होता है?
IGNOU में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है.रजिस्ट्रेशन के समय छात्र को अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होता है. यही लॉग-इन आईडी आगे पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है.IGNOU में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जो आमतौर पर 300 रुपये होती है.ध्यान रखें कि यह फीस नॉन-रिफंडेबल होती है.एडमिशन कन्फर्म होने के बाद IGNOU की ओर से छात्र को सूचना दी जाती है इसके बाद स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट और परीक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. पढ़ाई पूरी तरह छात्र की सुविधा के अनुसार होती है.

IGNOU की कोर्स फीस कितनी होती है?

IGNOU की फीस कोर्स के अनुसार अलग-अलग होती है. जैसे UG कोर्स BA,BCom,BSc के लिए 6,000 रुपये  से 15,000 रुपये प्रति वर्ष होती है.वहीं PG कोर्स MA, MCom,MSc के लिए 7,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति वर्ष होती है,प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे  MBA, MCA की फीस अन्य कोर्स  की तुलना में थोड़ी अधिक होती है.

IGNOU में एडमिशन के लिए योग्यता चाहिए 

IGNOU में एडमिशन के लिए योग्यता कोर्स के अनुसार तय की जाती है. अगर आप अंडरग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास 12वीं पास होना जरूरी होता है. वहीं पोस्टग्रेजुएट  कोर्स में दाखिले के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है.IGNOU की खास बात यह है कि यहां कई कोर्स ऐसे भी हैं, जिनमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए नौकरी करने वाले लोग और ज्यादा उम्र के छात्र भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं.

IGNOU से पढ़ाई करने के फायदे?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Feb 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Education IGNOU Admission IGNOU Distance Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में Textile Sector Revamp: रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की नई राह | Paisa Live
Nirmala Sitharaman presents Budget 2026: A Yuva Shakti Vision | Paisa Live
Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Biopharma Sector ₹10000 करोड़ का Budget मंज़ूर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget