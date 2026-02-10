आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, एक्टर को लेकर कही ये बात

राजपाल यादव ने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है. अब इसी बीच एक्टर के मुश्किल दौर में उन्हें सपोर्ट करने के लिए सोनू सूद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने राजपाल यादव को गिफ्टेड एक्टर तक बता दिया है. सोनू सूद ने ये भी वादा किया है कि वो अपने अपकमिंग फिल्म में राजपाल यादव को कास्ट करेंगे और अभी ही बदले में उन्हें साइनिंग अमाउंट दे देंगे.

इतना ही नहीं उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर्स से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस मुश्किल वक्त में राजपाल यादव को सपोर्ट करें.सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा,'राजपाल यादव टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक अविस्मरणीय काम दिया है. कभी-कभी जीवन हमारे साथ अन्याय कर बैठता है. इसकी वजह प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि वक्त की मार होती है. वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि ये हम सभी निर्माताओं, निर्देशकों और सहकर्मियों के लिए एक साथ खड़े होने का समय है.'

सोनू सूद ने राजपाल यादव के सपोर्ट में किया पोस्ट

अपने पोस्ट में सोनू ने लिखा,'भविष्य के काम के बदले दी जाने वाली एक छोटी-सी साइनिंग फीस कोई दान नहीं, बल्कि उनका सम्मान है. जब हमारा अपना कोई कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है. इसी तरह हम साबित करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार है.'





बता दें राजपाल यादव ने साल 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स से अता पता लापता को फाइनेंस करने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी. उसके बाद एक्टर के बैंक में पैसा नहीं था उसकी वजह से मुरली प्राइवेट लिमिटेड को दिया हुआ चेक बाउंस हो गया.

ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. राजपाल यादव को कई बार कोर्ट ने राहत दी, लेकिन वो इस रकम को वापस नहीं कर पाए. ऐसे में कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया. राजपाल यादव ने सरेंडर करने से पहले इमोशनल होते हुए कहा,'कोई उपाय नहीं दिख रहा.न पैसे हैं और न कोई दोस्त है. मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा.'

ये भी पढ़ें:-'तू दो-दो लड़कियों के साथ...' पति पर फूटा 'वड़ा पाव गर्ल' का गुस्सा, जमाने के सामने उड़ा डाली धज्जियां