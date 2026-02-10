US Bangladesh Trade Deal: अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स घटाकर 19 फीसदी कर दिया है. यह फैसला दोनों देशों के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद लिया गया है. इस समझौते के मुताबिक, अगर बांग्लादेश में कपड़े अमेरिका के बने कच्चे माल से तैयार किए जाएंगे, तो ऐसे कपड़ों को अमेरिका में बिना किसी टैक्स के भेजा जा सकेगा.

बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अमेरिका इस बात पर मान गया है कि अमेरिका के माल से बने कुछ बांग्लादेशी कपड़ों को बिना टैक्स के अपने देश में आने दिया जाएगा.

नौ महीने की बातचीत के बाद मिली राहत

यह टैरिफ में कटौती अमेरिका और बांग्लादेश के बीच करीब नौ महीने चली बातचीत के बाद हुई है. शुरुआत में अमेरिका ने अप्रैल में बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 37 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन लंबी बातचीत के बाद पिछले साल अगस्त में इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. अब इसे और कम करके 19 फीसदी कर दिया गया है. यूनुस ने इस समझौते को नौकरियों को बचाने और दुनिया के कपड़ा बाजार में बांग्लादेश की जगह मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया.

समझौते पर किसने किए दस्तखत

ढाका से जारी सरकारी बयान के मुताबिक, बांग्लादेश की तरफ से इस समझौते पर वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने दस्तखत किए. अमेरिका की तरफ से इस पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (व्यापार प्रतिनिधि) एंबेसडर जेमीसन ग्रीर ने हस्ताक्षर किए.

ग्रीर ने यूनुस और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस समझौते को पूरा करने के लिए अच्छा काम किया है. बयान के मुताबिक, ग्रीर ने कहा, “यह समझौता अमेरिका की व्यापार नीति में बांग्लादेश की स्थिति को और मजबूत करेगा.” व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि दोनों देश बांग्लादेश में मौजूद गैर-टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर भी मिलकर काम करेंगे.

कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत

बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. देश की कुल कमाई का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है. इस उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो गांव और गरीब परिवारों से आती हैं. यह सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 10 फीसदी का योगदान देता है.

उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि कम टैरिफ होने से बांग्लादेश की फैक्ट्रियां अमेरिका के बाजार में टिकी रह पाएंगी, जो उनके लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है. पिछले कुछ सालों में कई फैक्ट्रियां मुश्किल में आ गई थीं. वजह थी उत्पादन लागत बढ़ना, बिजली और ईंधन महंगे होना, मुद्रा की कीमत में उतार-चढ़ाव और विदेशी खरीदारों के सख्त नियम. इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी एक व्यापार समझौता किया था, जिसमें टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था.

चुनाव से पहले आया समझौता

यह व्यापार समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब बांग्लादेश में माहौल काफी नाजुक है. देश में गुरुवार को चुनाव होने हैं. अगस्त 2024 से वहां अंतरिम सरकार चल रही है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई थीं, जहां वह अब भी हैं. चुनाव से पहले हालात और बिगड़ गए हैं. बुधवार रात को अलग-अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों में महिलाओं समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए. अंतरिम सरकार चुनाव से पहले यह दिखाना चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था संभली हुई है और सरकार भरोसे के लायक है. इसमें व्यापार नीति को एक अहम हिस्सा माना जा रहा है.