हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना

भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना

US Bangladesh Trade Deal: अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नए व्यापार समझौते के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ घटाकर 19 फीसदी कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Feb 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

US Bangladesh Trade Deal: अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स घटाकर 19 फीसदी कर दिया है. यह फैसला दोनों देशों के बीच हुए नए व्यापार समझौते के बाद लिया गया है. इस समझौते के मुताबिक, अगर बांग्लादेश में कपड़े अमेरिका के बने कच्चे माल से तैयार किए जाएंगे, तो ऐसे कपड़ों को अमेरिका में बिना किसी टैक्स के भेजा जा सकेगा.

बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अमेरिका इस बात पर मान गया है कि अमेरिका के माल से बने कुछ बांग्लादेशी कपड़ों को बिना टैक्स के अपने देश में आने दिया जाएगा.

नौ महीने की बातचीत के बाद मिली राहत

यह टैरिफ में कटौती अमेरिका और बांग्लादेश के बीच करीब नौ महीने चली बातचीत के बाद हुई है. शुरुआत में अमेरिका ने अप्रैल में बांग्लादेश से आने वाले सामान पर 37 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन लंबी बातचीत के बाद पिछले साल अगस्त में इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. अब इसे और कम करके 19 फीसदी कर दिया गया है. यूनुस ने इस समझौते को नौकरियों को बचाने और दुनिया के कपड़ा बाजार में बांग्लादेश की जगह मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया.

समझौते पर किसने किए दस्तखत

ढाका से जारी सरकारी बयान के मुताबिक, बांग्लादेश की तरफ से इस समझौते पर वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने दस्तखत किए. अमेरिका की तरफ से इस पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (व्यापार प्रतिनिधि) एंबेसडर जेमीसन ग्रीर ने हस्ताक्षर किए.

ग्रीर ने यूनुस और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस समझौते को पूरा करने के लिए अच्छा काम किया है. बयान के मुताबिक, ग्रीर ने कहा, “यह समझौता अमेरिका की व्यापार नीति में बांग्लादेश की स्थिति को और मजबूत करेगा.” व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि दोनों देश बांग्लादेश में मौजूद गैर-टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर भी मिलकर काम करेंगे.

कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत

बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. देश की कुल कमाई का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है. इस उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो गांव और गरीब परिवारों से आती हैं. यह सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 10 फीसदी का योगदान देता है.

उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि कम टैरिफ होने से बांग्लादेश की फैक्ट्रियां अमेरिका के बाजार में टिकी रह पाएंगी, जो उनके लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है. पिछले कुछ सालों में कई फैक्ट्रियां मुश्किल में आ गई थीं. वजह थी उत्पादन लागत बढ़ना, बिजली और ईंधन महंगे होना, मुद्रा की कीमत में उतार-चढ़ाव और विदेशी खरीदारों के सख्त नियम. इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी एक व्यापार समझौता किया था, जिसमें टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था.

चुनाव से पहले आया समझौता

यह व्यापार समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब बांग्लादेश में माहौल काफी नाजुक है. देश में गुरुवार को चुनाव होने हैं. अगस्त 2024 से वहां अंतरिम सरकार चल रही है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई थीं, जहां वह अब भी हैं. चुनाव से पहले हालात और बिगड़ गए हैं. बुधवार रात को अलग-अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों में महिलाओं समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए. अंतरिम सरकार चुनाव से पहले यह दिखाना चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था संभली हुई है और सरकार भरोसे के लायक है. इसमें व्यापार नीति को एक अहम हिस्सा माना जा रहा है.

Published at : 10 Feb 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
BANGLADESH US-Bangladesh Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाकिस्तान से भी कनेक्शन?
कश्मीर मूल की कौन हैं शबाना महमूद, जो बन सकती हैं UK की पहली मुस्लिम PM, पाक से भी कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
यूपी: AIMIM को 'बीजेपी की B टीम' बताने वालों पर भड़के शौकत अली, जूते से मारने की दी धमकी
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
यूटिलिटी
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?
ट्रेंडिंग
Video:
"विदेशी मैडम बिहारी टोन" लंदन की सड़कों पर देसी स्टाइल में समोसे बेचते दिखी गौरी मैम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget