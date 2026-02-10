हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीमुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स

मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Feb 2026 11:05 AM (IST)
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई अहम पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में इंजीनियरिंग और आईटी से जुड़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें अच्छी सैलरी के साथ अनुभवी उम्मीदवारों को भी मौका दिया जा रहा है.

मुंबई मेट्रो ने इस भर्ती के तहत कुल 6 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इसमें जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और आईटी असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. ये सभी पद तकनीकी और प्रशासनिक काम से जुड़े हैं. जो उम्मीदवार मेट्रो या इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है.
मुंबई मेट्रो ने इस भर्ती के तहत कुल 6 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इसमें जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और आईटी असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. ये सभी पद तकनीकी और प्रशासनिक काम से जुड़े हैं. जो उम्मीदवार मेट्रो या इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है.
इन पदों पर उम्मीदवारों को काफी अच्छी सैलरी दी जाएगी. सबसे ज्यादा सैलरी जनरल मैनेजर पद के लिए तय की गई है, जिसमें लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिल सकता है. वहीं जूनियर इंजीनियर और आईटी असिस्टेंट पद पर भी 34000 रुपये से ज्यादा की शुरुआती सैलरी मिलेगी. अलग-अलग पदों के अनुसार वेतन तय किया गया है.
इन पदों पर उम्मीदवारों को काफी अच्छी सैलरी दी जाएगी. सबसे ज्यादा सैलरी जनरल मैनेजर पद के लिए तय की गई है, जिसमें लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिल सकता है. वहीं जूनियर इंजीनियर और आईटी असिस्टेंट पद पर भी 34000 रुपये से ज्यादा की शुरुआती सैलरी मिलेगी. अलग-अलग पदों के अनुसार वेतन तय किया गया है.
Published at : 10 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Mumbai Metro Jobs JObs MMRCL Recruitment

Embed widget