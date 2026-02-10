एक्सप्लोरर
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई अहम पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में इंजीनियरिंग और आईटी से जुड़े उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें अच्छी सैलरी के साथ अनुभवी उम्मीदवारों को भी मौका दिया जा रहा है.
Published at : 10 Feb 2026 11:02 AM (IST)
