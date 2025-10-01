हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE: इंजीनियरिंग करियर बनाने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, JEE Main 2026 के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

JEE: इंजीनियरिंग करियर बनाने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, JEE Main 2026 के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और परीक्षा जनवरी और अप्रैल 2026 में दो सेशन्स में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

01 Oct 2025 11:31 AM (IST)
JEE Main 2026 Registration: इंजीनियरिंग में करियर बनाने वाले लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, हालांकि अभी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं हुई है. एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होते ही छात्र jeemain.nta.nic.in पर जाकर सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ​उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं.

इस बार भी JEE Main परीक्षा दो सेशन्स में आयोजित की जाएगी. पहला सेशन जनवरी 2026 में और दूसरा सेशन अप्रैल 2026 में होगा. JEE Main परीक्षा दो पेपर्स में आयोजित की जाती है. पेपर 1 बीई और बीटेक में एडमिशन के लिए है, जिसमें NITs, IIITs और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिला मिलता है. इस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार JEE Advanced के लिए योग्य होते हैं, जिससे IIT में एडमिशन का रास्ता खुलता है. पेपर 2 बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए होता है.

2 शिफ्ट में एग्जाम

परीक्षा का समय दो शिफ्टों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी. उम्मीदवार केवल सेशन 1 (जनवरी 2026) के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर छात्र बाद में सेशन 2 (अप्रैल 2026) में शामिल होना चाहें, तो वही एप्लीकेशन नंबर इस्तेमाल करके अलग से फीस भर सकते हैं. जो छात्र केवल सेशन 2 देना चाहते हैं, वे अप्रैल 2026 के रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन कर पाएंगे.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर दिए गए JEE Main 2026 Registration Link पर क्लिक करें. नए पेज पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फीस का भुगतान करें. सबमिट करने के बाद पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट कॉपी रखें. ज्यादा​ डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. 

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
01 Oct 2025 11:31 AM (IST)
JEE JEE Main 2026 Registration
