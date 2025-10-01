JEE Main 2026 Registration: इंजीनियरिंग में करियर बनाने वाले लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, हालांकि अभी आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं हुई है. एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होते ही छात्र jeemain.nta.nic.in पर जाकर सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ​उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं.

इस बार भी JEE Main परीक्षा दो सेशन्स में आयोजित की जाएगी. पहला सेशन जनवरी 2026 में और दूसरा सेशन अप्रैल 2026 में होगा. JEE Main परीक्षा दो पेपर्स में आयोजित की जाती है. पेपर 1 बीई और बीटेक में एडमिशन के लिए है, जिसमें NITs, IIITs और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिला मिलता है. इस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार JEE Advanced के लिए योग्य होते हैं, जिससे IIT में एडमिशन का रास्ता खुलता है. पेपर 2 बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए होता है.

2 शिफ्ट में एग्जाम

परीक्षा का समय दो शिफ्टों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी. उम्मीदवार केवल सेशन 1 (जनवरी 2026) के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर छात्र बाद में सेशन 2 (अप्रैल 2026) में शामिल होना चाहें, तो वही एप्लीकेशन नंबर इस्तेमाल करके अलग से फीस भर सकते हैं. जो छात्र केवल सेशन 2 देना चाहते हैं, वे अप्रैल 2026 के रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन कर पाएंगे.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर दिए गए JEE Main 2026 Registration Link पर क्लिक करें. नए पेज पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फीस का भुगतान करें. सबमिट करने के बाद पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट कॉपी रखें. ज्यादा​ डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

