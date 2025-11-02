JEE Main 2026: इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली JEE Main 2026 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार एग्जाम सिस्टम को पारदर्शी व स्टूडेंट्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई नियम लागू किए हैं. इन नियमों के तहत छात्रों को अपने पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुनने का मौका मिलेगा. साथ ही ई केवाईसी और लाइव फोटो अपलोड जैसी नई व्यवस्था भी लागू की गई है.

ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि JEE Main 2026 के लिए इस बार स्टूडेंट अपने पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर कैसे चुन सकेंगे और इसके लिए ई-केवाईसी कैसे होगी.



छात्रों को पसंद के शहर में मिलेगा एग्जाम सेंटर



एनटीए ने इस बार यह कोशिश की है कि हर स्टूडेंट को उसके स्थाई और वर्तमान एड्रेस के आधार पर चार शहरों के ऑप्शन चुनने का मौका मिले. उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र का स्थाई पता उत्तर प्रदेश है और वर्तमान पता दिल्ली है तो उसे इन दोनों राज्यों के शहरों की लिस्ट मिलेगी, जिनमें से वह अपने पसंद के चार शहर चुन सकते हैं. एनटीए के अनुसार, जहां तक संभव होगा, स्टूडेंट्स को उन्हीं शहरों में एग्जाम सिटी दी जाएगी जो उन्होंने चुनी हो. ताकि उन्हें अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े. यही वजह है कि इस बार एग्जाम सिटीज भी बढ़ाकर 219 से 323 कर दी गई हैं.



ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होगी लाइव फोटो



इसके अलावा एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एनटीए ने इस बार लाइव फोटो अपलोड का नियम लागू किया है. अब छात्रों को फॉर्म भरते समय लाइव फोटोग्राफ और हाल ही में खींची गई स्कैन फोटो दोनों अपलोड करनी होगी. पहले स्टूडेंट्स कई साल पुरानी फोटो अपलोड कर देते थे, जिससे पहचान में दिक्कत आती थी. वहीं इस बाद लाइव फोटो के नियम के बाद अगर दोनों फोटो मेल नहीं खाती तो सिस्टम अलर्ट देगा. इसलिए छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि वह हाल ही में खिंचाई गई कलर फोटो अपलोड करें, जिसमें चेहरा साफ दिखे.



ई-केवाईसी सिस्टम से होगी पहचान



इस बार JEE Main 2026 में ई-केवाईसी सिस्टम भी लागू किया गया है. इस बाद आधार ऑथेंटिफिकेशन के जरिए उम्मीदवार की पहचान डिजिटल तरीके से की जाएगी. इसमें नाम, बर्थ डेट और फोटो जैसी जानकारी UIDAI की केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी से वेरीफाई होगी. वहीं स्टूडेंट को ध्यान रखना होगा कि उनके आधार कार्ड और दसवीं के सर्टिफिकेट में कोई मिसमैच न हो. इसके अलावा एनटीए ने यह भी साफ किया है कि कोई भी छात्र एक से ज्यादा आवेदन फार्म न भरे. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आवेदन फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरने की सलाह भी दी गई है.



कब होंगे एग्जाम?



JEE Main 2026 के एग्जाम दो चरणों में होंगे. जिसमें पहले चरण के लिए आवेदन 27 नवंबर तक किए जा सकते हैं. जिसकी परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी. इसका रिजल्ट 12 फरवरी तक जारी किया जाएगा. वहीं दूसरे चरण की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा और परीक्षा 1 से 10 अप्रैल के बीच होगी. दोनों चरणों के बाद फाइनल रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित किया जाएगा.

