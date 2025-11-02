हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026: अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम

JEE Main 2026: अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम

JEE Main 2026: JEE Main 2026 एग्जाम सिस्टम को पारदर्शी व स्टूडेंट्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं. इनके तहत छात्रों को अपने पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुनने का मौका मिलेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
JEE Main 2026 NTA New Guidelines JEE Main E Kyc
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
Live: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
Live: मुश्किल में टीम इंडिया, नेथन एलिस ने लिया भारत का चौथा विकेट; तिलक वर्मा-वाशिंगटन क्रीज पर मौजूद
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
विश्व
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget