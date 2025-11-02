बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पद के लिए निकली वैकेंसी, 1 लाख 77 तक है सैलरी

कोर्ट में नौकरी का सपना देखने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन केवल बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर ही कर सकते हैं. वहीं इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 12 पदों पर स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जाएगी. यह सभी भर्ती हाई कोर्ट के अधीन अलग-अलग कार्यालय में खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है.



क्या है शैक्षणिक योग्यता?



स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही जिन्होंने हाईकोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम 5 साल काम किया है, उन्हें कुछ पात्रता शर्तों में छूट दी जाएगी. इस भर्ती में लाॅ की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी. वहीं उम्मीदवारों को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से आयोजित Government Commercial Certificate Examination या MSCE की तरफ से GCC-TBC कोर्स पास करना जरूरी है.



आयु सीमा और सैलरी



स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. यह वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार है. इसके अलावा सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी.



चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न



स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए चयन तीन चरणों में किया जाएगा. जिसमें पहला चरण शॉर्टहैंड टेस्ट होगा. इसमें उम्मीदवार को डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन की परीक्षा देनी होगी. वहीं दूसरे चरण में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें उम्मीदवार की स्पीड का मूल्यांकन किया जाएगा और तीसरे चरण में इंटरव्यू होगा. तीनों चरणों में प्राप्त नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. वहीं शॉर्टहैंड टेस्ट में उम्मीदवारों को दो अंग्रेजी पैसेज दिए जाएंगे. जिसमें 5 मिनट का डिक्टेशन और 30 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन का समय मिलेगा. इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवारों को 400 शब्दों का अंग्रेजी पैसेज 10 मिनट में टाइप करना होगा. वहीं इंटरव्यू राउंड में उम्मीदवार के कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

