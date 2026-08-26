Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षानीट यूजी 2026 में एम्स दिल्ली बना पहली पसंद, 52 रही क्लोजिंग रैंक

नीट यूजी 2026 में एम्स दिल्ली बना पहली पसंद, 52 रही क्लोजिंग रैंक

एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही.

नीट यूजी 2026 की पहले राउंड की काउंसलिंग में देश के टॉप मेडिकल संस्थानों को लेकर छात्रों की पसंद सामने आ गई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड में एम्स दिल्ली एक बार फिर छात्रों की पहली पसंद बना है. यहां जनरल कैटेगरी की सीट की क्लोजिंग रैंक 52 रही यानी जनरल कैटेगरी में 52 रैंक तक की उम्मीदवारों को दिल्ली में एडमिशन सीट मिली है.

1/6
एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही. एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर छात्रों की पसंद में आगे रहा. यहां जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 344, ईडब्ल्यूएस की 879, ओबीसी की 714, एससी की 3941 और एसटी की 4457 रही.
एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही. एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर छात्रों की पसंद में आगे रहा. यहां जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 344, ईडब्ल्यूएस की 879, ओबीसी की 714, एससी की 3941 और एसटी की 4457 रही.
2/6
नीट यूजी 2026 के 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी एमबीबीएस सीट की क्लोजिंग रैंक 22,342 रही. ईडब्ल्यूएस  27,179, ओबीसी में 23,075, एससी में 1,04,921 और एसटी में 1,32,111 तक सीट अलॉट हुई. पहले राउंड में कुल 29,945 उम्मीदवारों को सीट अलॉट की गई.
नीट यूजी 2026 के 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी एमबीबीएस सीट की क्लोजिंग रैंक 22,342 रही. ईडब्ल्यूएस  27,179, ओबीसी में 23,075, एससी में 1,04,921 और एसटी में 1,32,111 तक सीट अलॉट हुई. पहले राउंड में कुल 29,945 उम्मीदवारों को सीट अलॉट की गई.
3/6
जीआईपीएमईआर पुडुचेरी और कराईकल में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 309 रही. ईडब्ल्यूएस में 1651, ओबीसी में 771, एससी में 3910 और एसटी में 13,345 तक सीट  मिली. वहीं केंद्रीय यूनिवर्सिटी में बीएचयू छात्रों की प्रमुख पसंद रहा. यहां जनरल की क्लोजिंग रैंक 1043 ईडब्ल्यूएस की 2017, ओबीसी की 1620, एससी की 14,522 और एसटी की 21,083 रही.
जीआईपीएमईआर पुडुचेरी और कराईकल में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 309 रही. ईडब्ल्यूएस में 1651, ओबीसी में 771, एससी में 3910 और एसटी में 13,345 तक सीट  मिली. वहीं केंद्रीय यूनिवर्सिटी में बीएचयू छात्रों की प्रमुख पसंद रहा. यहां जनरल की क्लोजिंग रैंक 1043 ईडब्ल्यूएस की 2017, ओबीसी की 1620, एससी की 14,522 और एसटी की 21,083 रही.
4/6
15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के तहत बीडीएस सीटों के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 41,017 रही. ईडब्ल्यूएस में 45,421, ओबीसी में 42,260,  एससी में 1,53,140 और एसटी वर्ग में 1,77,533 तक सीट अलॉट हुई
15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के तहत बीडीएस सीटों के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 41,017 रही. ईडब्ल्यूएस में 45,421, ओबीसी में 42,260,  एससी में 1,53,140 और एसटी वर्ग में 1,77,533 तक सीट अलॉट हुई
5/6
पहले राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है. सीट से संतुष्ट उम्मीदवार एमसीसी पोर्टल पर फ्रिज ऑप्शन चुनकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं.
पहले राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है. सीट से संतुष्ट उम्मीदवार एमसीसी पोर्टल पर फ्रिज ऑप्शन चुनकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं.
6/6
दूसरे राउंड में बेहतर सीट की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवार फ्लोट ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे उम्मीदवारों को पहले अलॉट किए गए कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी.
दूसरे राउंड में बेहतर सीट की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवार फ्लोट ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे उम्मीदवारों को पहले अलॉट किए गए कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी.
Published at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Education News

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी
UPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी
शिक्षा
JEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स
JEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स
शिक्षा
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
शिक्षा
BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर
BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
दिल्ली NCR
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
इंडिया
जेल की बजाए अस्पताल में गर्लफ्रेंड संग ऐश कर रहा सरकारी अधिकारी हुसैन, कैसे हुआ खुलासा
जेल की बजाए अस्पताल में गर्लफ्रेंड संग ऐश कर रहा सरकारी अधिकारी हुसैन, कैसे हुआ खुलासा
क्रिकेट
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
'होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाईं, नई बनाईं तो...', ट्रंप की ईरान को चेतावनी
'होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाईं, नई बनाईं तो...', ट्रंप की ईरान को चेतावनी
ट्रेंडिंग
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
टेक्नोलॉजी
Galaxy AI और Apple Intelligence में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें अंतर
Galaxy AI और Apple Intelligence में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें अंतर
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget