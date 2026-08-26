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नीट यूजी 2026 में एम्स दिल्ली बना पहली पसंद, 52 रही क्लोजिंग रैंक
एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही.
नीट यूजी 2026 की पहले राउंड की काउंसलिंग में देश के टॉप मेडिकल संस्थानों को लेकर छात्रों की पसंद सामने आ गई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के पहले राउंड में एम्स दिल्ली एक बार फिर छात्रों की पहली पसंद बना है. यहां जनरल कैटेगरी की सीट की क्लोजिंग रैंक 52 रही यानी जनरल कैटेगरी में 52 रैंक तक की उम्मीदवारों को दिल्ली में एडमिशन सीट मिली है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
Tags :Education News
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