नीट यूजी 2026 में एम्स दिल्ली बना पहली पसंद, 52 रही क्लोजिंग रैंक

एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग की क्लोजिंग रैंक 292, ओबीसी की 192, एससी की 793 और एसटी की 987 रही. वहीं सभी एम्स संस्थाओं को मिलाकर जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 3948 रही. एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर छात्रों की पसंद में आगे रहा. यहां जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 344, ईडब्ल्यूएस की 879, ओबीसी की 714, एससी की 3941 और एसटी की 4457 रही.