एक्सप्लोरर
कौन हैं राकेश गंगवाल? IIT कानपुर को दिया 300 करोड़ का दान
राकेश गंगवाल ने अपने संस्थान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद दी है. उन्होंने आईआईटी कानपुर में बन रहे गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.
इंडिगो के को फाउंडर और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने अपने संस्थान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद दी है. उन्होंने आईआईटी कानपुर में बन रहे गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए उनका कुल योगदान 400 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पहले उन्होंने 2022 में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपये दान दिए थे.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Aug 2026 07:35 PM (IST)
Tags :Education News
शिक्षा
7 Photos
14 बार असफलता फिर भी नहीं मानी हार, CDS-SSB पास कर 24 साल के किशु बने सेना में लेफ्टिनेंट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर
शिक्षा
लद्दाख में 2000 इंटर्नशिप का मौका, हर महीने ही मिलेगा 5000 स्टाइपेंड
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड का नया नियम, 9वीं-11वीं में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
शिक्षा
बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म आज से शुरू, 16 सितंबर तक मौका
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion