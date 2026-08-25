कौन हैं राकेश गंगवाल? IIT कानपुर को दिया 300 करोड़ का दान

राकेश गंगवाल के इस दान के बाद एक बार फिर देश भर में उनकी चर्चा होने लग गई है और लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राकेश गंगवाल कौन है. दरअसल राकेश गंगवाल आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और इंडिगो के को फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एविएशन सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आईआईटी कानपुर से उनके पुराने जुड़ाव की वजह से वह संस्थान के मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस प्रोजेक्ट का लगातार समर्थन कर रहे हैं.