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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन हैं राकेश गंगवाल? IIT कानपुर को दिया 300 करोड़ का दान

कौन हैं राकेश गंगवाल? IIT कानपुर को दिया 300 करोड़ का दान

राकेश गंगवाल ने अपने संस्थान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद दी है. उन्होंने आईआईटी कानपुर में बन रहे गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Aug 2026 07:35 PM (IST)
राकेश गंगवाल ने अपने संस्थान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद दी है. उन्होंने आईआईटी कानपुर में बन रहे गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.

इंडिगो के को फाउंडर और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने अपने संस्थान को एक बार फिर बड़ी आर्थिक मदद दी है. उन्होंने आईआईटी कानपुर में बन रहे गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए उनका कुल योगदान 400 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पहले उन्होंने 2022 में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपये दान दिए थे.

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गंगवाल कि इस मदद से आईआईटी कानपुर के मेडिकल स्कूल के विकास को तेजी देना है. खास बात यह है कि वह दूसरे लोगों और संस्थाओं से मिलने वाले योगदान के बराबर 300 करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट भी देंगे. यानी दूसरे समर्थक इस प्रोजेक्ट के लिए जितना योगदान देंगे, गंगवाल उतनी ही राशि अपनी और से तय सीमा तक दे सकेंगे.
गंगवाल कि इस मदद से आईआईटी कानपुर के मेडिकल स्कूल के विकास को तेजी देना है. खास बात यह है कि वह दूसरे लोगों और संस्थाओं से मिलने वाले योगदान के बराबर 300 करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट भी देंगे. यानी दूसरे समर्थक इस प्रोजेक्ट के लिए जितना योगदान देंगे, गंगवाल उतनी ही राशि अपनी और से तय सीमा तक दे सकेंगे.
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राकेश गंगवाल के इस दान के बाद एक बार फिर देश भर में उनकी चर्चा होने लग गई है और लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राकेश गंगवाल कौन है. दरअसल राकेश गंगवाल आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और इंडिगो के को फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एविएशन सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आईआईटी कानपुर से उनके पुराने जुड़ाव की वजह से वह संस्थान के मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस प्रोजेक्ट का लगातार समर्थन कर रहे हैं.
राकेश गंगवाल के इस दान के बाद एक बार फिर देश भर में उनकी चर्चा होने लग गई है और लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राकेश गंगवाल कौन है. दरअसल राकेश गंगवाल आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और इंडिगो के को फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एविएशन सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आईआईटी कानपुर से उनके पुराने जुड़ाव की वजह से वह संस्थान के मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस प्रोजेक्ट का लगातार समर्थन कर रहे हैं.
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गंगवाल ने 2022 में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपये दिए थे. इस राशि से संस्थान को मेडिकल स्कूल स्थापित करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली. अब उन्होंने 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद देने की बात कही है.
गंगवाल ने 2022 में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपये दिए थे. इस राशि से संस्थान को मेडिकल स्कूल स्थापित करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली. अब उन्होंने 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद देने की बात कही है.
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आईआईटी कानपुर के इस मेडिकल प्रोजेक्ट में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना है. इसके अलावा 200 बेड का कैंसर केयर रिसर्च सेंटर भी प्रस्तावित है. इन सुविधाओं के जरिए मेडिकल एजुकेशन क्लिनिकल रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना है. संस्थान का उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी है. इसके तहत डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एक साथ काम कर सकेंगे.
आईआईटी कानपुर के इस मेडिकल प्रोजेक्ट में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना है. इसके अलावा 200 बेड का कैंसर केयर रिसर्च सेंटर भी प्रस्तावित है. इन सुविधाओं के जरिए मेडिकल एजुकेशन क्लिनिकल रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना है. संस्थान का उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी है. इसके तहत डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एक साथ काम कर सकेंगे.
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राकेश गंगवाल की ओर से दिए जाने वाली 300 करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट का उद्देश्य प्रोजेक्ट के लिए दूसरे समर्थकों को भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है. आईआईटी कानपुर अब अपने पूर्व छात्रों और दूसरे समर्थको से भी इस पहल में सहयोग की अपील कर रहा है.
राकेश गंगवाल की ओर से दिए जाने वाली 300 करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट का उद्देश्य प्रोजेक्ट के लिए दूसरे समर्थकों को भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है. आईआईटी कानपुर अब अपने पूर्व छात्रों और दूसरे समर्थको से भी इस पहल में सहयोग की अपील कर रहा है.
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आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि गंगवाल के 2022 के 100 करोड़ रुपये के योगदान से मेडिकल स्कूल की योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली थी. अब 300 करोड़ रुपये के नए दान से इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की दिशा में मदद मिलेगी.
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि गंगवाल के 2022 के 100 करोड़ रुपये के योगदान से मेडिकल स्कूल की योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली थी. अब 300 करोड़ रुपये के नए दान से इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की दिशा में मदद मिलेगी.
Published at : 25 Aug 2026 07:35 PM (IST)
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