यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जल्द, लाखों अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रारंभिक परीक्षा 2025 का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है. परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था. अब सभी अभ्यर्थी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी जारी किया जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की ओर से परिणाम जल्द ही UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में ही अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. आयोग द्वारा रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट के “What’s New” सेक्शन में इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी रोल नंबर लिस्ट ध्यानपूर्वक देखनी होगी. सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही आयोग कटऑफ मार्क्स भी जारी करेगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक कितने आवश्यक थे.

पीडीएफ फॉर्मेट में होगा रिजल्ट जारी

आयोग की ओर से परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज होंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अपने रोल नंबर को ध्यान से जांचें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट संभालकर रखें.

मुख्य परीक्षा का पैटर्न जानें

जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में सफल होंगे, उन्हें अब मुख्य परीक्षा (Mains) की तैयारी शुरू करनी होगी. यह परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की होगी. मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी और इसमें 8 पेपर शामिल होंगे.

200 पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आयोग कुल 200 पदों पर चयन करेगा. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा. इनमें उपजिलाधिकारी (SDM), वाणिज्य कर अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं.

ऐसे डाउनलोड करें

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “What’s New” सेक्शन में PCS Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

लिंक खुलते ही रिजल्ट पीडीएफ फाइल के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अब आप इसे डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर खोजें.

आगे के उपयोग के लिए इस पीडीएफ का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

