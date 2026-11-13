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हिंदी न्यूज़शिक्षारेलवे ग्रुप D रिजल्ट के बाद अब कैसे करें फिजिकल की तैयारी, किन्हें मिलेगी छूट?

रेलवे ग्रुप D रिजल्ट के बाद अब कैसे करें फिजिकल की तैयारी, किन्हें मिलेगी छूट?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल दक्षता परीक्षा, DV और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Nov 2026 12:59 PM (IST)
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2025 के तहत आयोजित ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 22,195 पदों को भरा जाना है. जिन उम्मीदवारों ने 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच आयोजित सीबीटी परीक्षा में हिस्सा लिया था, वह अब अपने संबंधित रीजनल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पीडीएफ लिस्ट देख सकते हैं. लेकिन परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा.

रिजल्ट से जुड़ी जरूरी बातें 

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आरआरबी की ओर से जारी पीडीएफ लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं, जिन्हें अगले चरण यानी पीईटी के लिए चुना गया है. नियमानुसार कुल रिक्तियों के मुकाबले लगभग तीन गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है. वहीं सभी परीक्षार्थी 16 नवंबर 2026 शाम 5 बजे से 1 दिसंबर 2026 रात 11:55 बजे तक आधिकारिक लिंक के माध्यम से अपने परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकते हैं.  

किन उम्मीदवारों को मिली PET से छूट?

इस भर्ती में दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और सीसीएए कैटेगरी के उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी गई है. इनकी अलग लिस्ट जोनल वाइज रेलवे भर्ती सेल की ओर से जारी की जाएगी.

फिजिकल टेस्ट में क्या-क्या होता है? 

फिजिकल टेस्ट केवल क्वालीफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते. लेकिन इसे पास करना अनिवार्य होता है. पुलिस और महिलाओं उम्मीदवारों के लिए इसमें अलग-अलग मानदंड तय होते हैं. इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी. वहीं 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी. इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी. 

ये भी पढ़ें-Intermediate System: इस राज्य में खत्म होगा इंटरमीडिएट सिस्टम, क्यों लिया गया फैसला?

कैसे करें फिजिकल टेस्ट की तैयारी?

फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए चयनित उम्मीदवार रोजाना 1 से 2 किलोमीटर दौड़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टाइमिंग पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, ताकि स्टैमिना और स्पीड दोनों में सुधार हो सके. इसके अलावा वजन उठाने वाले टेस्ट के लिए डंबल और सेंडबैग या वजन के साथ प्रैक्टिस करें. प्रेक्टिस से पहले हल्का वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें, ताकि चोट से बचा जा सके. वहीं प्रोटीन से भरपूर खाना खाना भी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है. 

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट 

  • रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आरआरबी की अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फोर पीईटी के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपने सेक्शन की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें. 
  • इसके बाद कंट्रोल एफ दबाएं और अपने रोल नंबर सर्च करें.
  • लास्ट में रिजल्ट को भविष्य के लिए सेव कर लें

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 13 Nov 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
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