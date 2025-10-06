अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है. आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) की ओर से आयोजित GATE 2026 (Graduate Aptitude Test in Engineering) परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज, 6 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रही है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

यह परीक्षा इंजीनियरिंग, साइंस और आर्किटेक्चर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. गेट स्कोर के जरिए न केवल देश के शीर्ष संस्थानों — IIT, NIT और IISc — में एडमिशन मिलता है, बल्कि यह BHEL, NTPC, ONGC, IOCL जैसी सरकारी कंपनियों (PSUs) में नौकरी पाने का रास्ता भी खोलता है.

कौन आयोजित कर रहा है GATE 2026?

इस साल GATE 2026 की जिम्मेदारी आईआईटी गुवाहाटी के पास है. परीक्षा का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, आईआईएससी बेंगलुरु और सभी आईआईटी संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है. यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी.

आवेदन से जुड़ी जरूरी तारीखें

GATE 2026 की आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी. आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 6 अक्टूबर 2025 है. वहीं, जो उम्मीदवार लेट फीस के साथ आवेदन करना चाहते हैं, वे 9 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है, जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए यह 2000 रुपये है. यदि कोई उम्मीदवार लेट फीस के साथ आवेदन करता है, तो महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 1500 रुपये और अन्य उम्मीदवारों को 2500 रुपये का शुल्क देना होगा.

जरूरी दस्तावेज

GATE 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल सिग्नेचर, वैध फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट), कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), PwD या डिस्लेक्सिक प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और डिग्री या पात्रता प्रमाणपत्र.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को सबसे पहले gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा. होमपेज पर “GATE 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें और अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए रख लें.

