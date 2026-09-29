Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूरोप के इस खूबसूरत देश में खुलेगा IIT कैंपस, छात्रों की चमकेगी किस्मत

यूरोप के इस खूबसूरत देश में खुलेगा IIT कैंपस, छात्रों की चमकेगी किस्मत

ग्लोबल होने जा रहा है भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, जल्द ही फ्रांस की जमीन बनेगा नया IIT कैंपस, जिससे भारतीय छात्रों के लिए खुलेंगे पढ़ाई और रिसर्च के बड़े रास्ते, जानें पूरी योजना.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र की धाक अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. भारत सरकार अब फ्रांस की जमीन पर अपना पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कैंपस स्थापित करने की बड़ी तैयारी कर रही है. इस ऐतिहासिक कदम से दोनों देशों के बीच न केवल शैक्षणिक सहयोग बढ़ेगा, बल्कि रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच फ्रांस में एक नया IIT कैंपस खोलने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. दोनों देशों का मुख्य ध्यान छात्रों और प्रोफेसरों के आदान-प्रदान को बढ़ाने और दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करने पर रहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
शिक्षा
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
शिक्षा
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
शिक्षा
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 

फ्रांस की धरती पर भारतीय IIT

इस हाई लेवल मीटिंग में जिस योजना पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, वह है फ्रांस में IIT कैंपस की स्थापना. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि भारत का कौन सा IIT संस्थान फ्रांस में अपना नया कैंपस खोलेगा और वहां कौन-कौन से कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाएगी. लेकिन इस ऐतिहासिक कदम से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और IIT ब्रांड की साख अब यूरोपीय देशों में भी तेजी से पैर पसार रही है. इससे पहले भी भारत के IIT संस्थान विदेशों में अपने कैंपस खोल चुके हैं, लेकिन फ्रांस में यह शुरुआत यूरोप में भारतीय तकनीक की धाक जमाएगी.

डिग्रियों को मिलेगी आपसी मान्यता

इस बैठक में दोनों देशों के बीच एक और बेहद जरूरी प्रशासनिक मुद्दे पर चर्चा हुई, वह है म्युचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस समझौता. इस समझौते का सीधा मतलब यह है कि दोनों देशों की डिग्रियों को एक-दूसरे के यहां आसानी से मान्यता मिल सकेगी. इसके लागू होने से फ्रांस से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों और भारत से डिग्री लेने वाले फ्रांसीसी छात्रों को नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: 20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी

रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों ने सिर्फ कैंपस खोलने पर ही बात नहीं की, बल्कि कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों के जरिए भी रिसर्च को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. इसके तहत SPARC - स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन और GIAN - ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स जैसी बड़ी योजनाओं के जरिए दोनों देशों के वैज्ञानिक और रिसर्चर मिलकर काम करेंगे.

भारत इनोवेट्स 2026 और इनोवेशन का साल

यह पूरी चर्चा भारत इनोवेट्स 2026 और भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 की रूपरेखा को ध्यान में रखकर की जा रही है. साल 2026 को दोनों देश मिलकर इनोवेशन ईयर के रूप में मना रहे हैं, जो इस तरह के बड़े फैसलों को हकीकत में बदलने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Eudcation Minister Pralhad Joshi IIT In France
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
शिक्षा
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
शिक्षा
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
शिक्षा
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget