यूरोप के इस खूबसूरत देश में खुलेगा IIT कैंपस, छात्रों की चमकेगी किस्मत

भारत की उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र की धाक अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. भारत सरकार अब फ्रांस की जमीन पर अपना पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कैंपस स्थापित करने की बड़ी तैयारी कर रही है. इस ऐतिहासिक कदम से दोनों देशों के बीच न केवल शैक्षणिक सहयोग बढ़ेगा, बल्कि रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच फ्रांस में एक नया IIT कैंपस खोलने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. दोनों देशों का मुख्य ध्यान छात्रों और प्रोफेसरों के आदान-प्रदान को बढ़ाने और दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी विकसित करने पर रहा.

फ्रांस की धरती पर भारतीय IIT

इस हाई लेवल मीटिंग में जिस योजना पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, वह है फ्रांस में IIT कैंपस की स्थापना. हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि भारत का कौन सा IIT संस्थान फ्रांस में अपना नया कैंपस खोलेगा और वहां कौन-कौन से कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाएगी. लेकिन इस ऐतिहासिक कदम से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और IIT ब्रांड की साख अब यूरोपीय देशों में भी तेजी से पैर पसार रही है. इससे पहले भी भारत के IIT संस्थान विदेशों में अपने कैंपस खोल चुके हैं, लेकिन फ्रांस में यह शुरुआत यूरोप में भारतीय तकनीक की धाक जमाएगी.

डिग्रियों को मिलेगी आपसी मान्यता

इस बैठक में दोनों देशों के बीच एक और बेहद जरूरी प्रशासनिक मुद्दे पर चर्चा हुई, वह है म्युचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस समझौता. इस समझौते का सीधा मतलब यह है कि दोनों देशों की डिग्रियों को एक-दूसरे के यहां आसानी से मान्यता मिल सकेगी. इसके लागू होने से फ्रांस से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों और भारत से डिग्री लेने वाले फ्रांसीसी छात्रों को नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों ने सिर्फ कैंपस खोलने पर ही बात नहीं की, बल्कि कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों के जरिए भी रिसर्च को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. इसके तहत SPARC - स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन और GIAN - ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स जैसी बड़ी योजनाओं के जरिए दोनों देशों के वैज्ञानिक और रिसर्चर मिलकर काम करेंगे.

भारत इनोवेट्स 2026 और इनोवेशन का साल

यह पूरी चर्चा भारत इनोवेट्स 2026 और भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 की रूपरेखा को ध्यान में रखकर की जा रही है. साल 2026 को दोनों देश मिलकर इनोवेशन ईयर के रूप में मना रहे हैं, जो इस तरह के बड़े फैसलों को हकीकत में बदलने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है.

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