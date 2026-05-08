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हिंदी न्यूज़शिक्षाIISc बेंगलुरु में शुरू हुए 3 नए बीटेक कोर्स, JEE Advanced स्कोर से मिलेगा दाखिला

IISc बेंगलुरु में शुरू हुए 3 नए बीटेक कोर्स, JEE Advanced स्कोर से मिलेगा दाखिला

IISc बेंगलुरु ने 3 नए बीटेक कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है. इन कोर्स में JEE Advanced के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगा, आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 May 2026 02:57 PM (IST)
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  • IISc बेंगलुरु 2026 से तीन नए बीटेक कोर्स शुरू करेगा.
  • इन कोर्स में दाखिला JEE Advanced 2026 के आधार पर होगा.
  • नए कोर्स भविष्य की जरूरतों को समझने वाले इंजीनियर बनाएंगे.
  • दाखिला JoSAA काउंसलिंग के जरिए मिलेगा.

देश के टॉप साइंस संस्थानों में गिने जाने वाले IISc बेंगलुरु ने छात्रों के लिए बड़ी खबर दी है. अब यहां इंजीनियरिंग पढ़ने के और ज्यादा मौके मिलेंगे. साल 2026 से IISc तीन नए बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है. इन कोर्स में दाखिला JEE Advanced के अंकों के आधार पर होगा और सीटों का बंटवारा JoSAA काउंसलिंग से किया जाएगा.

ये हैं तीन नए बीटेक प्रोग्राम

  • BTech in Materials Science and Engineering
  • BTech in Mechanics and Computing
  • BTech in Aerospace Engineering

शुरुआत के सेमेस्टर में मजबूत आधार

इन तीनों कोर्स को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्र शुरू से ही मजबूत बुनियाद के साथ आगे बढ़ें. यहां सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि समझ, प्रयोग और कंप्यूटर आधारित तरीकों पर खास जोर रहेगा. संस्थान के अनुसार पहले कुछ सेमेस्टर में छात्रों को इंजीनियरिंग, गणित और कंप्यूटेशन के मुख्य विषय पढ़ाए जाएंगे. यानी शुरुआत में ही ऐसा आधार तैयार किया जाएगा, जिससे आगे की पढ़ाई आसान हो और छात्र कठिन समस्याओं को समझ सकें.

पहले से चल रहे हैं ये कोर्स

किस तरह के इंजीनियर तैयार करना चाहता है IISc

अब इन तीन नए कोर्स के जुड़ने से छात्रों के पास विकल्प और बढ़ जाएंगे. खास बात यह है कि IISc का नाम रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां से पढ़कर निकलने वाले छात्रों की मांग देश और विदेश दोनों जगह रहती है.  संस्थान का कहना है कि इन कोर्स का मकसद ऐसे इंजीनियर तैयार करना है, जो भविष्य की जरूरतों को समझ सकें. जो रिसर्च कर सकें, नई तकनीक बना सकें और देश के साथ दुनिया की समस्याओं का हल निकाल सकें.

इन प्रोग्राम में साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टूल्स को साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा. इससे छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता, कंप्यूटर पर काम करने की समझ और प्रैक्टिकल स्किल तीनों विकसित होंगी.

कैसे मिलेगा एडमिशन

इन नए बीटेक कोर्स में दाखिला लेने के लिए छात्रों को JEE Advanced 2026 पास करना होगा. इसके बाद JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए सीट मिलेगी. IIT और अन्य टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन मिलता है.

परीक्षा कब होगी?

इस साल JEE Advanced 2026 का आयोजन IIT रुड़की कर रहा है. परीक्षा की तारीख 17 मई तय की गई है. JEE Advanced में बैठने के लिए छात्र का JEE Main 2026 के BE/BTech पेपर में टॉप 2,50,000 सफल उम्मीदवारों में होना जरूरी है.

एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के छात्रों को आयु में छूट मिलती है. JEE Advanced अधिकतम दो बार, दो लगातार वर्षों में दिया जा सकता है. छात्र ने 12वीं पहली बार 2025 या 2026 में दी हो. 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय जरूर हों.

ये भी पढ़ें: आईआईटी और एनआईटी की फीस में कितना होता है अंतर, जानिए किसमें मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट?

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Published at : 08 May 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Education IISC IISc New BTech Courses 2026 IISc Aerospace Engineering BTech
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