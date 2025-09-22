IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
गृह मंत्रालय ने IB ACIO 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार इसे mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी उत्तर पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
गृह मंत्रालय (MHA) ने आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब इसे आधिकारिक पोर्टल mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तर कुंजी में सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवार अपने अनुमानित अंक देख सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं.
आईबी एसीआईओ ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव पदों के लिए टियर-I परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर, 2025 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,717 रिक्तियां भरी जाएंगी. चयन प्रक्रिया में टियर-I, टियर-II और टियर-III/साक्षात्कार शामिल हैं.
टियर-II और टियर-III के लिए शॉर्टलिस्टिंग
टियर-I परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के दस गुना आधार पर टियर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों में यह संख्या कट-ऑफ और रिक्तियों के अनुसार बढ़ सकती है.
टियर-III/साक्षात्कार के लिए भी इसी तरह की शॉर्टलिस्टिंग होगी, लेकिन रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित रहेगी. टियर-I और टियर-II में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को टियर-III के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते कि टियर-II में न्यूनतम 33% अंक (50 में से 17 अंक) प्राप्त हों.
उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे करें?
- सबसे पहले उम्मीदवार MHA की वेबसाइट पर लॉगिन करें.
- लिंक “Challenge IB ACIO Phase 1 Answer Key 2025” खोजें.
- जिस Question ID पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, उसे चुनें.
- फिर स्पष्ट तर्क या प्रमाण (मानक पुस्तकें या प्रकाशन) के साथ आपत्ति दर्ज करें.
- अगर लागू हो, तो प्रति प्रश्न non-refundable शुल्क का भुगतान करें.
- सबसे पहले MHA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर Notifications / Latest Updates सेक्शन देखें.
- लिंक “IB ACIO Phase 1 Answer Key 2025” खोजें और क्लिक करें.
- लॉगिन पेज पर Registration ID / User ID और Password दर्ज करें. जरूरत पड़ने पर जन्मतिथि भी डालें.
- स्क्रीन पर आपकी ACIO 2025 उत्तर कुंजी प्रदर्शित होगी. इसे डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें.
- प्रिंटआउट लेकर अपने जवाबों के साथ तुलना करें और संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं.
