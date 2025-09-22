हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाIB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

गृह मंत्रालय ने IB ACIO 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार इसे mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी उत्तर पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Sep 2025 03:47 PM (IST)

गृह मंत्रालय (MHA) ने आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब इसे आधिकारिक पोर्टल mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तर कुंजी में सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवार अपने अनुमानित अंक देख सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं.

आईबी एसीआईओ ग्रेड II/एग्जीक्यूटिव पदों के लिए टियर-I परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर, 2025 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,717 रिक्तियां भरी जाएंगी. चयन प्रक्रिया में टियर-I, टियर-II और टियर-III/साक्षात्कार शामिल हैं.

टियर-II और टियर-III के लिए शॉर्टलिस्टिंग

टियर-I परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के दस गुना आधार पर टियर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों में यह संख्या कट-ऑफ और रिक्तियों के अनुसार बढ़ सकती है.

टियर-III/साक्षात्कार के लिए भी इसी तरह की शॉर्टलिस्टिंग होगी, लेकिन रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित रहेगी. टियर-I और टियर-II में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को टियर-III के लिए बुलाया जाएगा, बशर्ते कि टियर-II में न्यूनतम 33% अंक (50 में से 17 अंक) प्राप्त हों.

उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे करें?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Education NEWS IB ACIO Answer Key 2025
