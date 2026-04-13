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हिंदी न्यूज़शिक्षाFake Universities Alert: आप फर्जी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे? डिग्री लेने से पहले ऐसे कर लें चेक

Fake Universities Alert: आप फर्जी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे? डिग्री लेने से पहले ऐसे कर लें चेक

Fake Universities: एडमिशन लेने से पहले जानिए कैसे करें यूनिवर्सिटी की सही जांच, ताकि फर्जी कॉलेज के जाल से बचकर अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 13 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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Fake Universities Alert: हर साल हजारों छात्र-छात्राएं अच्छी शिक्षा की उम्मीद में अपने घरों से दूर बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने आते हैं, जिससे वह अपने सपनो को पूरा कर सकें. लेकिन अगर पढ़ाई के बीच में ही उन्हें यह पता चले कि जिस यूनिवर्सिटी में वे पढ़ रहे हैं, वह फर्जी है और उनकी डिग्री या पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है तो यह उनके लिए एक भयावह सपने जैसा हो सकता है, जो उनके भविष्य को धुंधला करने के लिए काफी है.

ऐसी परिस्थितियां अक्सर हमारे आस-पास देखने में आ जाती हैं और आपके या आपके परिवार में किसी के भी साथ यह घटना घट सकती है. चलिए जानते हैं कि कैसे करें इन नकली यूनिवर्सिटीज की पहचान, ताकि आप भी रहें इस फर्जीवाड़े से सुरक्षित.

क्यों बढ़ रही हैं फर्जी यूनिवर्सिटीज की तादाद

हर साल लाखों बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं. डिमांड के मुकाबले अच्छी यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत कम है और इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूशंस इस ठगी को अंजाम देते हैं. इसके लिए वे एकदम असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट, फर्जी स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, प्रचार और मान्यता प्राप्त होने का दावा करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिकार बनाया जा सके.

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UGC से मान्यता जरूर जांचें
भारत में हर मान्य यूनिवर्सिटी को University Grants Commission (UGC) से मंजूरी लेना जरूरी होता है. ऐसे में आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें-

  • UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखें. अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम वहां नहीं है, तो सतर्क हो जाएं.
  • फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी जरूर चेक करें.

वेबसाइट और उस पर दी गई जानकारी की जांच करें

एक असली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका पूरा पता, फोन नंबर और ईमेल होता है. कोर्स और फैकल्टी की जानकारी भी साफ होती है. ऐसे में सतर्क हो जाएं अगर

  • वेबसाइट अधूरी या खराब दिखे.
  • सही से संपर्क करने की जानकारी न दी हुई हो.
  • सिर्फ WhatsApp या फॉर्म भरने के जरिए संपर्क हो.

कोर्स के अनुसार मंजूरी चेक करें
कुछ कोर्स के लिए अलग-अलग संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होती है जैसे

  • इंजीनियरिंग/मैनेजमेंट संबंधित डिग्रियां - All India Council for Technical Education (AICTE).
  • मेडिकल संबंधित डिग्रियां - संबंधित मेडिकल काउंसिल जैसे National Medical Commission (NMC).
  • लॉ संबंधित डिग्रियां - Bar Council.

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Published at : 13 Apr 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Education Admission Scam Fake University Fake Colleges In India Education Fraud India
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