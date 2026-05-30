NCERT एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 5 जून है से पहले करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 12वीं पास और स्नातकोत्तर डिग्री धारक कर सकते हैं आवेदन.

अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. NCERT ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इस परीक्षा के जरिए BEd, MEd, सहित कई कोर्स में एडमिशन मिलेगा. इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट cee.ncert.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 तय की गई है.

किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन

NCERT CEE 2026 के जरिए छात्रों को कई शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा. इसमें BEd, MEd, Integrated MScEd, Integrated BEd-MEd और MA in Education Technology जैसे कोर्स शामिल हैं.देशभर के हजारों छात्र हर साल इन कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं.

इन संस्थानों में होगा दाखिला

यह प्रवेश परीक्षा NCERT के Regional Institutes of Education यानी RIE संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है. इसके तहत अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लोर और NERIE शिलांग में दाखिला मिलेगा. ये संस्थान शिक्षक शिक्षा के लिए काफी लोकप्रिय माने जाते हैं.

कब होगी परीक्षा

NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा. परीक्षा CBT मोड में होगी. यानी छात्रों को कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन

Integrated MScEd कोर्स में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के छात्रों के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए, जबकि SC, ST और PwD वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.अच्छी बात यह है कि 2024 और 2025 में 12वीं पास करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.वहीं Integrated BEd-MEd कोर्स के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है.साथ ही कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए.



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ऐसे होगा चयन

NCERT के अनुसार एडमिशन में CEE के अंकों को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. वहीं बाकी 40 प्रतिशत वेटेज छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा. यानी परीक्षा के साथ-साथ आपकी पिछली पढ़ाई का प्रदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cee.ncert.gov.in पर जाएं. इसके बाद NCERT CEE 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें.जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें.

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