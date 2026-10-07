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हिंदी न्यूज़शिक्षापरफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा

परफॉर्मेंस का प्रेशर कैसे बढ़ा रहा मेडिकल स्टूडेंट्स का स्ट्रेस? सर्वे में खुलासा

नई दिल्ली के 1 सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों पर की गई रिसर्च में 77% छात्रों में मध्यम से लेकर ज्यादा तनाव पाया गया. रिसर्च में से नवंबर 2025 के बीच 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों पर की गई थी 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Oct 2026 07:12 PM (IST)
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मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव हमेशा से ही बना रहता है. इसे लेकर अब एक नई स्टडी के आंकड़ों ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल नई दिल्ली के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों पर की गई रिसर्च में 77% छात्रों में मध्यम से लेकर ज्यादा तनाव पाया गया. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की चिंता, कम नंबर आने का डर और टीचर्स के सवालों का जवाब न दे पाने की चिंता छात्रों के तनाव की प्रमुख वजहों में शामिल रही. यह स्टडी इंडियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुई, इसमें दिल्ली की एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के चारों वर्षों के 406 छात्रों को शामिल किया गया है. रिसर्च में से नवंबर 2025 के बीच 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों पर की गई थी 

स्टडी के अनुसार 54.43 प्रतिशत छात्रों ने मध्यम स्तर के तनाव की जानकारी दी, जबकि 22.66 प्रतिशत छात्र हाई स्ट्रेस की स्थिति में थे. वहीं करीब 22.9 प्रतिशत छात्रों को हल्का तनाव पाया गया. इस तरह तीन-चौथाई से ज्यादा छात्र मध्यम या उच्च स्तर के तनाव से गुजर रहे थे. रिसर्च में सामने आया कि छात्रों के लिए सबसे बड़ा तनाव पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था. इसके अलावा शिक्षक के सवाल का जवाब न दे पाना, कम अंक आना और बड़ी मात्रा में कोर्स पूरा करने की चिंता भी उन्हें परेशान करती रही है. कई छात्रों ने यह भी महसूस किया कि उनकी मेहनत को पर्याप्त पहचान नहीं मिलती है.

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सेकंड ईयर के छात्रों में हाई स्ट्रेस ज्यादा 

अलग-अलग वर्ष के छात्रों को देखने पर सेकंड ईयर में हाई स्ट्रेस का अनुपात सबसे ज्यादा 30.11% रहा. हालांकि रिसर्चर्स ने कहा कि अलग-अलग बैच के बीच अंतर भी इसका बड़ा कारण हो सकता है. इसलिए इसे मेडिकल की पढ़ाई के दौरान तनाव बढ़ने का सीधा प्रमाण नहीं माना जा सकता. स्टडी में छात्रों के स्ट्रेस और हाई रेट वैरायबिलिटी के बीच भी संबंध देखा गया. हल्के, मीडियम और ज्यादा तनाव वाले छात्रों में HRV में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला. वहीं एडजस्टमेंट के बाद सेकंड ईयर की तुलना में फाइनल ईयर के छात्रों में आरएमएसएसडी नाम के HRV माप में 29.1% कमी देखी गई, लेकिन अलग-अलग वर्षों में इसका पैटर्न एक जैसा नहीं था. 

सिर्फ पढ़ाई नहीं इमोशनल मजबूती भी जरूरी 

स्टडी के प्रमुख लेखक डॉ. मोहित गुप्ता के अनुसार छात्रों से केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि वह तनाव में है या नहीं. उनके अनुसार स्ट्रेस को व्यवस्थित तरीके से आकलन करने के साथ मेडिकल एजुकेशन में उससे निपटने की रणनीति भी शामिल करने की जरूरत है. उन्होंने मेडिकल शिक्षा को ज्यादा समावेशी, व्यावहारिक और संतुलित बनाने के साथ छात्रों के मनोरंजन और दूसरे गतिविधियों की गुंजाइश बढ़ाने पर भी जोर दिया. उनका कहना है कि छात्रों को एकेडमी रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ इमोशनल रूप से स्थिर रखना भी जरूरी है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर मदद ले सके और तनाव से निपट सकें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Oct 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Education News Medical Student Stress
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