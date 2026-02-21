हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापरीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?

परीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?

टीवी और मोबाइल का बढ़ता आकर्षण अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है. ऐसे में सही पेरेंटिंग और संतुलित मार्गदर्शन से बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करने को कैसे प्रेरित करें जानें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

फरवरी–मार्च का महीना आते ही स्कूलों में परीक्षा का माहौल बन जाता है. खासकर जूनियर क्लास के बच्चों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों का रुझान पढ़ाई से ज्यादा टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम की ओर बढ़ता जा रहा है.इसका असर उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और व्यवहार पर भी साफ दिखाई देता है. ऐसे में माता-पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए और किस तरह उनका ध्यान पढ़ाई की ओर मोड़ा जाए.

बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं. अगर घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल होगा, तो बच्चा खुद भी पढ़ाई में रुचि दिखाएगा. परीक्षा के समय घर में टीवी कम चलाना, मोबाइल का कम उपयोग करना और शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है.साथ ही, बच्चों से दोस्त की तरह बात करें.उनसे पूछें कि उन्हें किस विषय में कठिनाई हो रही है और कैसे मदद की जा सकती है.

आज के डिजिटल युग में मोबाइल और टीवी बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं. कई बार माता-पिता व्यस्तता के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे वे शांत रहते हैं. धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और बच्चा पढ़ाई के समय भी मोबाइल की मांग करने लगता है.

बच्चों के व्यवहार में बदलाव 

ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार पर असर डालता है.

  • बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगते हैं.
  • पढ़ाई में मन नहीं लगता.
  • बार-बार मोबाइल मांगते हैं.
  • नींद का समय बिगड़ जाता है.

जूनियर क्लास के बच्चे अभी समझदारी के शुरुआती दौर में होते हैं. उन्हें प्यार और धैर्य से समझाने की जरूरत होती है, डांट या सख्ती से नहीं.

परीक्षा के समय सही पेरेंटिंग कैसे करें?

1. पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल बनाएं

बच्चों के लिए एक आसान और छोटा टाइम टेबल तैयार करें. 30-40 मिनट पढ़ाई और फिर 10 मिनट का ब्रेक दें. इससे बच्चा बोर नहीं होगा.

2. मोबाइल का समय तय करें

पूरी तरह से मोबाइल छीन लेना सही तरीका नहीं है. बल्कि एक निश्चित समय तय करें, जैसे दिन में 30 मिनट ही मोबाइल या टीवी देखने की अनुमति हो.

3. साथ बैठकर पढ़ाएं

जूनियर क्लास के बच्चों को अकेला छोड़ देने से उनका ध्यान भटक सकता है. यदि माता-पिता रोज थोड़ा समय साथ बैठकर पढ़ाएं, तो बच्चा ज्यादा ध्यान देगा.

4. पढ़ाई को रोचक बनाएं

कहानी, चित्र, रंगीन चार्ट और छोटे-छोटे सवाल-जवाब के जरिए पढ़ाई को मजेदार बनाया जा सकता है. इससे बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं समझेगा.

5. प्रोत्साहन दें, दबाव नहीं

अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी तारीफ करें. छोटी-सी उपलब्धि पर भी शाबाशी देना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है.

यह भी पढ़ें - JMI: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 30 नए कोर्स होंगे लॉन्च

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Education Parenting Digital Distraction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
परीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?
परीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?
शिक्षा
JMI: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 30 नए कोर्स होंगे लॉन्च
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 30 नए कोर्स होंगे लॉन्च
शिक्षा
सरकारी अस्पताल में कैसे मिलती है नर्स की नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
सरकारी अस्पताल में कैसे मिलती है नर्स की नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
शिक्षा
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट के हंगामे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता, मुख्यालय पर किया पथराव
इंदौर: AI समिट के हंगामे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस-BJP कार्यकर्ता, मुख्यालय पर किया पथराव
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget