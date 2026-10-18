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ICAI CA फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

ICAI ने नवंबर परीक्षा के लिए CA फाइनल का एडमिट कार्ड किया जारी. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर क्रेडेंशियल दर्ज कर सीधे कर सकते हैं डाउनलोड, यहां देखें परीक्षा की पूरी गाइडलाइन

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 18 Oct 2026 11:49 AM (IST)
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CA बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA Final नवंबर 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब बिना किसी देरी के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. आइए जानते हैं कि परीक्षा कब से शुरू हो रही है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका क्या है.

जानिए कब से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं

ICAI के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, CA फाइनल की परीक्षाएं आगामी 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी. यह परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में दो अलग-अलग ग्रुप्स में ली जाएंगी.

ग्रुप 1 की परीक्षाएं 2 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर 2026 को होंगी. इसके बाद ग्रुप 2 की परीक्षाएं 9 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि पेपर 6 के लिए छात्रों को 4 घंटे का समय मिलेगा, यानी यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया

CA फाइनल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ICAI ने ऑनलाइन पोर्टल पर सीधे लिंक एक्टिव कर दिए हैं. सबसे पहले उम्मीदवार को ICAI के आधिकारिक पोर्टल ICAI Official e-Services Portal पर जाना होगा.

इसके बाद होमपेज पर दिख रहे सीए फाइनल नवंबर 2026 एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना SSP ID स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द

परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ICAI ने छात्रों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है. छात्रों को अपने एडमिट कार्ड का एक साफ प्रिंटआउट निकालना होगा और परीक्षा के दिन उसे अपने साथ केंद्र पर ले जाना होगा. डिजिटल या मोबाइल में दिखाए गए एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी मान्य नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही, छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर छपे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा की तारीखों को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी करेंगे जनगणना, दायरे में कैसे आएंगे ये लोग?

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
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