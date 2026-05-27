हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबिना परीक्षा मिलेंगे 80 हजार सालाना, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका; जानें पूरी डिटेल

बिना परीक्षा मिलेंगे 80 हजार सालाना, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका; जानें पूरी डिटेल

आज हम आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको साल के 80 हजार रुपये मिलेंगे. आइए जानते हैं कौन सी है ये स्कॉलरशिप...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 May 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार साइंस के छात्रों के लिए 80,000 की स्कॉलरशिप दे रही है.
  • यह INSPIRE योजना वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए है.
  • 12वीं में टॉप 1% या JEE/NEET टॉप 10,000 रैंक वाले पात्र.
  • इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स इस योजना में शामिल नहीं.

देश में हर साल लाखों छात्र 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक परेशानी उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. खासकर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन का खर्च उठाना आसान नहीं होता. ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि सरकार हर साल 80,000 की स्कॉलरशिप दे रही है और इसके लिए किसी अलग प्रतियोगी परीक्षा को पास करने की जरूरत भी नहीं है.

साइंस फील्ड के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की ओर से INSPIRE Scholarship for Higher Education चलाई जाती है. इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करना है जो भविष्य में साइंटिस्ट बनकर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं.

क्या है INSPIRE स्कॉलरशिप?

ये केंद्र सरकार की एक खास स्कॉलरशिप योजना है, जिसके तहत योग्य छात्रों को हर साल 80,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) स्तर पर साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलती है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को इसके लिए कोई अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ती.

कितनी मिलती है स्कॉलरशिप?

इस योजना के तहत छात्रों को कुल 80,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं. इसमें से 60,000 सालाना सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. यह राशि हर महीने 5,000 के हिसाब से मिलती है. इसके अलावा 20,000 सालाना अलग से दिए जाते हैं, जिसका उपयोग छात्र अपने अनिवार्य समर रिसर्च प्रोजेक्ट और वैज्ञानिक गतिविधियों पर कर सकते हैं. यह सहायता अधिकतम 5 वर्षों तक मिल सकती है, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने तक.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र की उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा छात्र को विज्ञान से जुड़े विषयों में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए. यदि छात्र के 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंक अपने राज्य या केंद्रीय बोर्ड के टॉप 1 प्रतिशत छात्रों में आते हैं, तो वह आवेदन कर सकता है.

यह भी पढ़ें - AKTU Exam: एकेटीयू में पेपर लीक के बाद बीटेक छठे सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त, अब 5 जून को होगा एग्जाम

उधर, JEE Main, JEE Advanced या NEET परीक्षा में टॉप 10,000 रैंक हासिल करने वाले छात्र भी इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं. IISER, NISER, DAE-CBS जैसे प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा KVPY, NTSE, JBNSTS या साइंस ओलंपियाड में उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है.

किन विषयों के छात्रों को मिलेगा फायदा?

  • फिजिक्स
  • केमिस्ट्री
  • मैथेमेटिक्स
  • बायोलॉजी
  • स्टैटिस्टिक्स
  • जियोलॉजी
  • एस्ट्रोफिजिक्स
  • एस्ट्रोनॉमी

किन छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ?

कई छात्र यह मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को भी यह स्कॉलरशिप मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल कोर्स शामिल नहीं हैं. इसलिए आवेदन से पहले पात्रता की पूरी जानकारी जरूर जांच लें.

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

सबसे पहले छात्र को INSPIRE के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद 12वीं की मार्कशीट, रैंक प्रमाण पत्र या प्रवेश परीक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. छात्र के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में बचत खाता होना भी जरूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप की राशि सीधे उसी खाते में भेजी जाती है.

यह भी पढ़ें - NEET UG Re-Exam 2026 : नीट री एग्जाम के लिए किन किन राज्यों में स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बस, यहां देख लें लिस्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Education Inspire Scholarship  INSPIRE Scholarship 2026 Scholarship For Students
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
बिना परीक्षा मिलेंगे 80 हजार सालाना, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका; जानें पूरी डिटेल
बिना परीक्षा मिलेंगे 80 हजार सालाना, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका; जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
जेईई मेन और नीट को मिलाने की तैयारी, सरकार ला सकती है One Nation One Exam सिस्टम
जेईई मेन और नीट को मिलाने की तैयारी, सरकार ला सकती है One Nation One Exam सिस्टम
शिक्षा
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
शिक्षा
CBSE OSM पोर्टल हैकिंग दावा निकला गलत, CBSE ने अफवाहों का किया खंडन
CBSE OSM पोर्टल हैकिंग दावा निकला गलत, CBSE ने अफवाहों का किया खंडन
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', US के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
राजस्थान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
बॉलीवुड
'करिश्मा कपूर के बच्चों की भरनी है फीस', सौतन प्रिया ने पति संजय कपूर के पीएफ फंड्स के लिए कोर्ट में दी याचिका
'करिश्मा कपूर के बच्चों की भरनी है फीस', सौतन प्रिया ने पति संजय के पीएफ फंड्स के लिए कोर्ट में दी याचिका
बॉलीवुड
गरीबी में बीता बचपन, पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
विश्व
ट्रंप के जाल में फंसे शहबाज-मुनीर! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
ट्रंप के जाल में फंसे पाकिस्तान! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
लाइफस्टाइल
Indian Diet: स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
ऑटो
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget