#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाGovernment Jobs 2026 : इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी

Government Jobs 2026 : इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी

Government Jobs 2026 : केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अलग-अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कई नई भर्तियों का भी इंतजार है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Jul 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

Government Jobs 2026 : अगर आपका सपना सरकारी नौकरी पाने का है, तो आने वाले महीनों में आपके पास कई बड़े मौके आने वाले हैं. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अलग-अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कई नई भर्तियों का भी इंतजार है. ऐसे में जो उम्मीदवार अभी से तैयारी शुरू करेंगे, उनके लिए प्रतियोगिता में आगे निकलने का बेहतर मौका होगा. खासतौर पर 3 राज्यों में बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है. तो आइए जानते हैं कि इस साल किन 3 राज्यों में बंपर वैकेंसी आ रही है. 

इस साल किन 3 राज्यों में बंपर वैकेंसी आ रही है?

1. उत्तर प्रदेश - उत्तर प्रदेश में साल 2026 के दौरान पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान प्रस्तावित हैं, जिनके तहत करीब 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं. इनमें यूपीपीएससी पीसीएस 2026 की 500 रिक्तियां भी शामिल हैं, जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 3 अगस्त 2026 कर दी गई है. इसके अलावा राजस्व विभाग में लेखपाल समेत लगभग 20,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. इन बड़े भर्ती अभियानों के चलते 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी साल माना जा रहा है. 
 
2. राजस्थान - राजस्थान में भी इस साल बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां आने वाली हैं. राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के माध्यम से कई विभागों में भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही राजस्थान एलडीसी (LDC) जूनियर असिस्टेंट के 10,644 पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है. इन भर्तियों के जरिए अलग-अलग विभागों में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसलिए जो अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी अवसर माना जा रहा है. 

यह भी पढ़ें - NEET रिजल्ट में NTA पर फिर सवाल, छात्रा बोली- 668 की जगह मिले 11 अंक 

3. कर्नाटक - कर्नाटक में भी इस साल सरकारी नौकरियों के कई अवसर सामने आए हैं. राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 2,314 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी अलग-अलग  शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है. जो उम्मीदवार पुलिस सेवा या शिक्षा विभाग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है. 

आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर देखनी चाहिए. आवेदन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तय फीस करें और लास्ट डेट से पहले फॉर्म सबमिट करें. आवेदन के बाद परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट भी समय-समय पर देखते रहें.

यह भी पढ़ें - भारत में ग्रेजुएट बेरोजगारी 22.7%, डिग्री बढ़ी लेकिन नौकरी नहीं

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 Jul 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Education JObs Government Jobs 2026 Government Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Government Jobs 2026 : इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी
इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी
शिक्षा
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में बहस, पुराने कानून और नए बिल में कितना अंतर? 
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में बहस, पुराने कानून और नए बिल में कितना अंतर? 
शिक्षा
UP 69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद, जानें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण में अंतर
UP 69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद, जानें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण में अंतर
शिक्षा
देश में स्कूलों की संख्या एक लाख से ज्यादा कम हुई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बढ़े या घटे?
देश में स्कूलों की संख्या एक लाख से ज्यादा कम हुई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बढ़े या घटे?
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
इंडिया
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
इंडिया
Xप्लेन: CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक
'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक
इंडिया
‘PM किसी को भी चुन सकते थे, पर...’, राहुल गांधी का प्रह्लाद जोशी पर हमला
‘PM किसी को भी चुन सकते थे, पर...’, राहुल गांधी का प्रह्लाद जोशी पर हमला
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget