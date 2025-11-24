हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षागूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ

गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ

गूगल में सिर्फ वही लोग नौकरी पा सकते हैं जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम या बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज गूगल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स पर ज्यादा जोर देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 24 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हर युवा का सपना होता है कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करे, और जब बात दुनियाभर की टॉप कंपनियों की आती है, तो गूगल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. गूगल में नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो आपकी लाइफ और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. यहां बेहतरीन सैलरी, शानदार वर्क कल्चर, वर्ल्ड-क्लास टीम, और दुनिया भर में काम करने का मौका मिलता है.

कई लोग सोचते हैं कि गूगल में सिर्फ वही लोग नौकरी पा सकते हैं जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम या बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज गूगल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स पर ज्यादा जोर देता है. ऐसे में अब सवाल यह है कि गूगल में नौकरी पाने के लिए कौन-से कोर्स सबसे ज्यादा मददगार होते हैं और कौनसे स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं और इन कोर्सेस को कहां से किया जा सकता है?

गूगल में नौकरी के लिए कौन-से कोर्स करें?

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी पाने के लिए कुछ खास स्किल्स बेहद जरूरी माने जाते हैं. ये स्किल्स आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Google, Coursera, Skillshare, YouTube या अन्य प्रोफेशनल वेबसाइट्स से सीख सकते हैं. 

1. डिजिटल मार्केटिंग - अगर आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया और विज्ञापन से जुड़ी चीजों में रुचि है, तो यह कोर्स आपके लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल ऐड्स और पेड एडवरटाइजिंग कंटेंट मार्केटिंग सीखते हैं. डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं. गूगल के कई प्रोजेक्ट्स जैसे YouTube, Google Ads और Google Search के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की हमेशा जरूरत रहती है. 

2. डेटा एनालिटिक्स - आज की तकनीकी दुनिया में डेटा को नया सोना कहा जाता है. कंपनियां डेटा से ही निर्णय लेती हैं. इस कोर्स में आप डेटा इकट्ठा करना, डेटा को समझना और विश्लेषण करना, ग्राफ और चार्ट बनाना (Data Visualization) ऑफ डेटा का यूज करके बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं. गूगल में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की काफी मांग है. यह स्किल आपकी नौकरी के मौके कई गुना बढ़ा सकता है. 
3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट - हर बड़ी कंपनी की तरह गूगल में भी एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं. इस कोर्स में आप प्रोजेक्ट प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा करना सीखते हैं. अगर आप टीम लीड करना चाहते हैं या जिम्मेदारी वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है. 

4. यूएक्स डिजाइन - गूगल का हर प्रोडक्ट, चाहे Gmail हो, YouTube हो या Google Maps यूजर-फ्रेंडली होना चाहिए. यही काम यूएक्स डिजाइनर करते हैं. इस कोर्स में यूजर रिसर्च, वायरफ्रेमिंग, ऐप और वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाना और यूजर एक्सपीरियंस सुधारना आप सीखते हैं. अगर आपको क्रिएटिव काम पसंद है और ऐप, वेबसाइट डिजाइन करने में रुचि है, तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. 

5. आईटी सपोर्ट - गूगल के बड़े और एडवांस्ड टेक्निकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए आईटी सपोर्ट टीम की जरूरत होती है. इस कोर्स में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सिस्टम सिक्योरिटी और टेक्निकल ट्रबलशूटिंग सिखाया जाता है. अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है. 

यह भी पढ़ें: जामिया मिलिया इस्लामिया में स्किल-बेस्ड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, जानें कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Google Job Tips Google Job Qualifications Google Job Skills Courses For Google
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार के पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार के पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक- वीडियो वायरल
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक
फूड
केला शेक को कहें अलविदा, अब बनाएं न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी रेसिपी
केला शेक को कहें अलविदा, अब बनाएं न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी रेसिपी
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget