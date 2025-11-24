गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ

आज के समय में हर युवा का सपना होता है कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करे, और जब बात दुनियाभर की टॉप कंपनियों की आती है, तो गूगल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. गूगल में नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो आपकी लाइफ और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. यहां बेहतरीन सैलरी, शानदार वर्क कल्चर, वर्ल्ड-क्लास टीम, और दुनिया भर में काम करने का मौका मिलता है.

कई लोग सोचते हैं कि गूगल में सिर्फ वही लोग नौकरी पा सकते हैं जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम या बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज गूगल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स पर ज्यादा जोर देता है. ऐसे में अब सवाल यह है कि गूगल में नौकरी पाने के लिए कौन-से कोर्स सबसे ज्यादा मददगार होते हैं और कौनसे स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं और इन कोर्सेस को कहां से किया जा सकता है?

गूगल में नौकरी के लिए कौन-से कोर्स करें?

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी पाने के लिए कुछ खास स्किल्स बेहद जरूरी माने जाते हैं. ये स्किल्स आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Google, Coursera, Skillshare, YouTube या अन्य प्रोफेशनल वेबसाइट्स से सीख सकते हैं.

1. डिजिटल मार्केटिंग - अगर आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया और विज्ञापन से जुड़ी चीजों में रुचि है, तो यह कोर्स आपके लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल ऐड्स और पेड एडवरटाइजिंग कंटेंट मार्केटिंग सीखते हैं. डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं. गूगल के कई प्रोजेक्ट्स जैसे YouTube, Google Ads और Google Search के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की हमेशा जरूरत रहती है.

2. डेटा एनालिटिक्स - आज की तकनीकी दुनिया में डेटा को नया सोना कहा जाता है. कंपनियां डेटा से ही निर्णय लेती हैं. इस कोर्स में आप डेटा इकट्ठा करना, डेटा को समझना और विश्लेषण करना, ग्राफ और चार्ट बनाना (Data Visualization) ऑफ डेटा का यूज करके बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं. गूगल में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की काफी मांग है. यह स्किल आपकी नौकरी के मौके कई गुना बढ़ा सकता है.

3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट - हर बड़ी कंपनी की तरह गूगल में भी एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं. इस कोर्स में आप प्रोजेक्ट प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा करना सीखते हैं. अगर आप टीम लीड करना चाहते हैं या जिम्मेदारी वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है.

4. यूएक्स डिजाइन - गूगल का हर प्रोडक्ट, चाहे Gmail हो, YouTube हो या Google Maps यूजर-फ्रेंडली होना चाहिए. यही काम यूएक्स डिजाइनर करते हैं. इस कोर्स में यूजर रिसर्च, वायरफ्रेमिंग, ऐप और वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाना और यूजर एक्सपीरियंस सुधारना आप सीखते हैं. अगर आपको क्रिएटिव काम पसंद है और ऐप, वेबसाइट डिजाइन करने में रुचि है, तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है.

5. आईटी सपोर्ट - गूगल के बड़े और एडवांस्ड टेक्निकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए आईटी सपोर्ट टीम की जरूरत होती है. इस कोर्स में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सिस्टम सिक्योरिटी और टेक्निकल ट्रबलशूटिंग सिखाया जाता है. अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है.

यह भी पढ़ें: जामिया मिलिया इस्लामिया में स्किल-बेस्ड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, जानें कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI