जामिया मिलिया इस्लामिया में स्किल-बेस्ड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, जानें कैसे करें आवेदन

देश का प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर अवेलेबल कराया है. विश्वविद्यालय के नवाचार एवं उद्यमिता केंद्र (CIE) ने इस साल 42 शॉर्ट टर्म skill based कॉर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये कोर्स खास तौर पर उन छात्रों, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और कामकाजी लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जो अपने करियर में एक मजबूत स्किल-सेट तैयार करना चाहते हैं. जामिया का कहना है कि ये कार्यक्रम युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और व्यावहारिक जानकारी देने पर केंद्रित हैं, ताकि वे कम समय में किसी क्षेत्र में सटीक विशेषज्ञता हासिल कर सकें.

इन पाठ्यक्रमों में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, पाइथन, एआई-एमएल, साइबर सुरक्षा, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, बेकरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, SAP, AutoCAD सहित कई स्किल्स शामिल हैं. यूनिर्वसिटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार लास्ट डेट 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी नोटिफिकेशन में दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सभी कोर्स जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है, ताकि उम्मीदवारों को नए वर्ष की शुरुआत एक नई स्किल के साथ करने का मौका मिल सके.

कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं?

जामिया सीआईई के तहत पेश ये कोर्स दो मोड में अवेलेबल हैं. जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल हैं. इनकी अवधि 3 महीने से 6 महीने तक है और फीस भी बेहद किफायती रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका फायदा उठा सकें. जैसे डिजिटल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑनलाइन, फूड, फैशन और क्रिएटिव कोर्स ऑफलाइन, टेक्निकल एवं इंडस्ट्रियल स्किल कोर्सेज, प्रोफेशनल इंडस्ट्री कोर्सेज शामिल हैं.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले यूनिवर्सिटी के तहत जारी आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें.

2. उसमें दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करें या दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

3. खुलने वाले फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य आवश्यक जानकारी भरें.

4. उस कोर्स का चयन करें जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं.

5. मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

6. निर्धारित फीस को ऑनलाइन मोड में जमा करें.

7. आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें दिल्ली में नर्सरी एडमिशन डेट्स जारी, 4 दिसंबर सशुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI