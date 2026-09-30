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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा

AI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा

IIT मद्रास के वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई के प्रमुख रविंद्रन के अनुसार गेट डीए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक मजबूत रास्ता खोल सकता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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एआई तेजी से दुनिया की तकनीकी दिशा बदल रही है. ऐसे समय में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन ने एआई में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों को एक अहम सुझाव दिया है. उनका कहना है कि जो छात्र एआई के क्षेत्र में रिसर्च या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उन्हें गेट के डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर पर खास ध्यान देना चाहिए. आईआईटी मद्रास के वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (DA) के प्रमुख रविंद्रन के अनुसार गेट डीए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक मजबूत रास्ता खोल सकता है. उनका जोर इस बात पर है कि भारत को एआई का सिर्फ इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि इसके विकास और दिशा तय करने में योगदान देने वाला देश बनना चाहिए. 

गेट में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डीए पेपर एआई शिक्षा में बढ़ती रुचि के बीच शुरू किया गया है. यह छात्रों के लिए डेटा साइंस और एआई में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई और रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है. आईआईटी मद्रास में डेटा साइंस एंड एआई के एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए गेट डीए क्वालिफिकेशन जरूरी योग्यताओं में शामिल है. हालांकि प्रोफेसर रविंद्रन छात्रों को इस परीक्षा को केवल ग्रेजुएशन के बाद पार की जाने वाली एक बाधा के तौर पर देखने के बजाय एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के माध्यम के रूप में देखने की सलाह भी देते हैं. 

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भारत के लिए अलग तरह की AI की जरूरत 

प्रोफेसर रविंद्रन के सुझाव के पीछे भारत की अलग परिस्थितियां भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है. दुनिया में विकसित किए जा रहे कई एआई सिस्टम दूसरे देशों के डेटा और एक्सपीरियंस के आधार पर है. ऐसे में जरूरी नहीं है कि वह भारत में की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को उसी तरह से समझ सके. इसी वजह से आईआईटी मद्रास में रिसर्चर्स यह रिसर्च कर रहे हैं कि अत्याधुनिक एआई मॉडल भारतीय डेटा और अलग-अलग भारतीय परिस्थितियों में किस तरह का काम कर सकते हैं. रविंद्रन का कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए एआई समाधान तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी रिसर्च की जरूरत होगी. 

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इन क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल पर जोर 

भारत के लिए विकसित एआई समाधानों का दायरा केवल टेक्नोलॉजी या व्यावसायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा. इसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा, जहां देश की बड़ी आबादी और अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है. इसलिए भारत के लिए एआई विकसित करने की चुनौती केवल नए मॉडल तैयार करने तक सीमित नहीं है. इसके लिए रिसर्च डेटा और ऐसी तकनीक की जरूरत है जो देश की परिस्थितियों और बड़े स्तर की जरूरत के अनुरूप काम कर सके. 

छात्रों से बोले AI के विकास में लें भाग 

प्रोफेसर रविंद्रन का संदेश सिर्फ गेट की तैयारी तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि छात्रों को एआई के भविष्य में सक्रिय भूमिका निभाने के बारे में सोचना चाहिए. भारत एआई के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा, रिसर्च और घरेलू एआई एक्सपर्टीज विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में गेट डीए की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह परीक्षा आगे की पढ़ाई और रिसर्च का एक रास्ता बन सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Sep 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
IIT-Madras GATE 2027
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