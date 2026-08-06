नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 

Navodaya Admission 2027: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 6 में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. जवाहर नवोदय विद्यालय ने परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 7 अगस्त कर दी है. ऐसे छात्र जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर सके थे, वह अब बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नवोदय में एडमिशन पूरी तरह चयन प्रक्रिया के आधार पर होता है और यहां छात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है.

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थी navodaya.gov.in या cbseitms.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान छात्र और अभिभावक से जुड़ी सभी जानकारी सही भरनी होगी. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट किया है की हर एक छात्र केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है. एक से अधिक आवेदन मिलने पर उन्हें वेरिफिकेशन के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा.

आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी और आयु सीमा

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की कक्षा 5 में अध्यनरत या उर्त्तीण होना चाहिए. साथ ही उसने कक्षा तीन-चार और पांच की पढ़ाई भी मान्यता प्राप्त स्कूल से की हो. उम्मीदवार उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है, जहां वह निवास करता है. हालांकि अगर छात्र का स्कूल पड़ोसी जिले में है और वह उसके घर से 10 किलोमीटर की परिधि में आता है, तो वेरिफिकेशन के बाद आवेदन स्वीकार किया जा सकता है. गलत जिले के लिए किया गया आवेदन चयन के बाद भी रद्द किया जा सकता है. आवेदन करने वाले छात्र का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए. निर्धारित आयु सीमा से बाहर के उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

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कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी?

आवेदन के लिए छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य की ओर से सत्यापित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य मान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार विवरण, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र और केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए. अगर आधार नहीं है तो पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर जीपीईजी फॉर्मेट में तथा निर्धारित साइज के अनुसार अपलोड करना होगा. छात्र और अभिभावक के हस्ताक्षर तथा फोटो का आकार 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए, जबकि कैटेगरी प्रमाण पत्र 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए.

परीक्षा कब होगी और कैसा होगा पैटर्न?

कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जेएनवीएसटी 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और यह परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रश्न पत्र में तीन सेक्शन होंगे, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे. जब परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उनके जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा. रिजल्ट मार्च-अप्रैल 2027 में जारी होने की संभावना है.

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