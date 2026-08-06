मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 

नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 

जवाहर नवोदय विद्यालय ने परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 7 अगस्त कर दी है. ऐसे छात्र जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर सके थे,  वह अब बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

Navodaya Admission 2027: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 6 में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. जवाहर नवोदय विद्यालय ने परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 7 अगस्त कर दी है. ऐसे छात्र जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर सके थे,  वह अब बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नवोदय में एडमिशन पूरी तरह चयन प्रक्रिया के आधार पर होता है और यहां छात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. 

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन 

इच्छुक अभ्यर्थी navodaya.gov.in या cbseitms.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान छात्र और अभिभावक से जुड़ी सभी जानकारी सही भरनी होगी. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट किया है की हर एक छात्र केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है. एक से अधिक आवेदन मिलने पर उन्हें वेरिफिकेशन के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा.

आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी और आयु सीमा

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की कक्षा 5 में अध्यनरत या उर्त्तीण होना चाहिए. साथ ही उसने कक्षा तीन-चार और पांच की पढ़ाई भी मान्यता प्राप्त स्कूल से की हो. उम्मीदवार उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है, जहां वह निवास करता है. हालांकि अगर छात्र का स्कूल पड़ोसी जिले में है और वह उसके घर से 10 किलोमीटर की परिधि में आता है, तो वेरिफिकेशन के बाद आवेदन स्वीकार किया जा सकता है. गलत जिले के लिए किया गया आवेदन चयन के बाद भी रद्द किया जा सकता है. आवेदन करने वाले छात्र का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए. निर्धारित आयु सीमा से बाहर के उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे. 

ये भी पढ़ें-आंसर-की चैलेंज करने के लिए NTA क्यों लेता है फीस, IIT-UPSC में क्यों नहीं होता ऐसा?

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी? 

आवेदन के लिए छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य की ओर से सत्यापित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य मान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार विवरण, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र और केंद्रीय ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए. अगर आधार नहीं है तो पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र  होना चाहिए.  इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर जीपीईजी फॉर्मेट में तथा निर्धारित साइज के अनुसार अपलोड करना होगा. छात्र और अभिभावक के हस्ताक्षर तथा फोटो का आकार 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए, जबकि कैटेगरी प्रमाण पत्र 50 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए.

परीक्षा कब होगी और कैसा होगा पैटर्न? 

कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जेएनवीएसटी 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और यह परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रश्न पत्र में तीन सेक्शन होंगे, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे. जब परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उनके जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा. रिजल्ट मार्च-अप्रैल 2027 में जारी होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-विजय सरकार के पहले बजट में शिक्षा पर फोकस, स्कूलों के लिए 44,527 करोड़ रुपये का ऐलान

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Jawahar Navodaya Vidyalaya JNVST 2027 Navodaya Admission 2027 Navodaya Application
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 
नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 
शिक्षा
पंजाब में MBBS-BDS एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड
पंजाब में MBBS-BDS एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड
शिक्षा
Madhya Pradesh Teacher Recruitment: मध्य प्रदेश में होगी 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश में होगी 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी
शिक्षा
Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान', शेख हसीना के बेटे ने भारत के लिए क्या कहा?
'बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान', शेख हसीना के बेटे ने भारत के लिए क्या कहा?
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात
विश्व
खतरे में आई जान? पैसेंजर विमान के करीब से गुजरा ट्रंप का मरीन वन हेलिकॉप्टर
खतरे में आई जान? पैसेंजर विमान के करीब से गुजरा ट्रंप का मरीन वन हेलिकॉप्टर
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
इंडिया
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
यूपी में सुबह से बारिश, हरियाणा से दिल्ली तक IMD की चेतावनी, आज देश का मौसम कैसा?
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget