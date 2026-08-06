मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या है PM Vidyalaxmi Scheme? जिसमें बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन

क्या है PM Vidyalaxmi Scheme? जिसमें बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन

PM Vidyalaxmi Scheme: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एजुकेशन लोन योजना है. इसके तहत देश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिना गारंटी और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

PM Vidyalaxmi Scheme: अगर आर्थिक तंगी की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई रुक रही है, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) उसके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है. इस योजना के तहत योग्य छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना कोई संपत्ति गिरवी रखें एजुकेशन लोन दिया जाता है. इतना ही नहीं सरकार लोन पर ब्याज में छूट और बैंकों को क्रेडिट गारंटी जैसे सुविधा भी देती है, जिससे छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना आसान हो सके.

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप शुरू की गई है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी मेधावी छात्र की उच्च शिक्षा में बाधा न बने. इस योजना के तहत पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है और छात्र एक ही पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? 

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना केंद्र सरकार की एजुकेशन लोन योजना है. इसके तहत देश के मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिना गारंटी और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें योग्यता के आधार पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन फीस और दूसरे खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है. 

बिना गारंटी और बिना गिरवी मिलेगा लोन 

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्रों को लोन लेने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती और न ही बैंक के पास कोई जमीन, मकान या दूसरी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता आसान हो जाता है. इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर केंद्र सरकार 75 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी देता है. इसका मतलब है कि अगर किसी कारणवश छात्र लोन चुकाने में असमर्थ रहता है, तो सरकार निर्धारित नियमों के तहत बैंक के खतरों का बड़ा हिस्सा वहन करती है. इससे बैंक के लिए बिना गारंटी लोन देना आसान हो जाता है. 

ये भी पढ़ें-पंजाब में MBBS-BDS एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड

किन छात्रों को मिलेगी ब्याज में छूट? 

इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय के आधार पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है. जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी. वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरी ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य हर साल बड़ी संख्या में पात्र छात्रों को इस सुविधा का लाभ देना है. 

कौन-कौन से छात्र उठा सकते हैं इस योजना का लाभ? 

इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जिन्हें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत चयनित गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिला है. इसके अलावा योजना के तहत देश के टॉप NIRF रैंक वाले संस्थान, 101-200 रैंक वाले राज्य सरकारी संस्थाओं और केंद्र सरकार के संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि एजुकेशन लोन लेने के लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ब्याज सब्सिडी का लाभ केवल निश्चित आय सीमा वाले परिवारों को मिलेगा. 

कैसे करें पीएम विद्यालक्ष्मी लोन के लिए आवेदन?

  • पीएम विद्यालक्ष्मी लोन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाए. 
  • इसके बाद पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.
  • अब कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
  • इसके बाद अपनी पसंद का बैंक चुनकर आवेदन जमा करें.
  • अब बैंक आवेदन की जांच करेगा और पूरी प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. 
  • इसके अलावा स्टूडेंट्स आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Education Loan Students Loan Pm Vidyalaxmi Scheme Collateral Free Education Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
क्या है PM Vidyalaxmi Scheme? जिसमें बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन
क्या है PM Vidyalaxmi Scheme? जिसमें बिना गारंटी मिलेगा एजुकेशन लोन
शिक्षा
AI आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहे बिजनेस स्कूल, कैसे बदल रही मैनेजमेंट की पढ़ाई? 
AI आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहे बिजनेस स्कूल, कैसे बदल रही मैनेजमेंट की पढ़ाई? 
शिक्षा
नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 
नवोदय स्कूल में एडमिशन का एक और मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी 
शिक्षा
पंजाब में MBBS-BDS एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड
पंजाब में MBBS-BDS एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभी खत्म नहीं हुआ है Gen Z आंदोलन, PK ने बताया कब से होगा शुरू?
अभी खत्म नहीं हुआ है Gen Z आंदोलन, PK ने बताया कब से होगा शुरू?
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो...' सिद्धारमैया के बेटे ने किसे दे डाली चेतावनी
'भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो...' सिद्धारमैया के बेटे ने किसे दे डाली चेतावनी
बिहार
प्रशांत किशोर का UP प्लान! अब अखिलेश यादव की बारी? BJP का बड़ा दावा
प्रशांत किशोर का UP प्लान! अब अखिलेश यादव की बारी? BJP का बड़ा दावा
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB
IPL 2027 से पहले इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget